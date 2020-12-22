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futebol

Após aval de Rogério Ceni, Pepê acerta permanência no Flamengo

O meia de 22 anos voltou a ter chances no time principal sob o comando de Rogério Ceni, que deu o "ok" para a continuidade do atleta no Ninho do Urubu...

Publicado em 22 de Dezembro de 2020 às 16:53

LanceNet

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Publicado em 

22 dez 2020 às 16:53
Crédito: Alexandre Vidal / Flamengo
O meia Pepê, que voltou a ter chances no time principal do Flamengo sob o comando de Rogério Ceni, acertou a renovação de seu contrato com o clube da Gávea. A extensão do vínculo do jogador será de seis meses, até junho de 2021, conforme publicado pelo "Globoesporte" nesta terça e confirmada pelo LANCE!.
Segundo a publicação, a intenção das partes é assinar o documento ainda nesta quarta. Formado no Ninho, o meia tem contrato até 31 de dezembro, disputou sete jogos em 2020 e foi emprestado ao Portimonense em 2019.Das sete vezes que entrou em campo pelo time principal do Flamengo, quatro foram em janeiro, nas primeiras rodadas do Estadual, quando Maurício Souza - técnico do Sub-20 - substituiu Jorge Jesus e utilizou uma equipe alternativa.
Depois, o meia voltou a atuar em outubro, sob o comando de Domènec Torrent, por quatro minutos diante do Sport, pelo Brasileirão. Já em 18 de novembro e 13 de dezembro, Rogério Ceni colocou o atleta em campo contra São Paulo e Santos, respectivamente, e Pepê atuou por 33 minutos ao todo - o que já fez o treinador dar o aval para a sua continuidade.
- Eu não o conhecia. O contrato dele acaba no dia 31, se a diretoria achar interessante, eu acho interessante a continuidade dele - disse Rogério Ceni, após o jogo contra o Santos.

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