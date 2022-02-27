Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Após ataque ao ônibus do Grêmio, dois suspeitos são detidos

Ambos foram identificados através das câmeras internas do estádio Beira-Rio...

Publicado em 26 de Fevereiro de 2022 às 21:12

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

26 fev 2022 às 21:12
Antes da bola rolar para mais um Gre-Nal pelo Campeonato Gaúcho, o Grêmio teve seu ônibus atingido por uma pedra. O ato deixou o paraguaio Villasanti, meio-campista do Tricolor, ferido e com traumatismo craniano. O jogador foi levado ao hospital e passa bem. Por conta do atentado, o Gre-Nal foi adiado.Segundo informações do 'Gaúcha Zero Hora', a Brigada Militar, após identificação por câmeras, retirou dois torcedores da parte interna do estádio. Entretanto, na publicação, o grupo era maior e, com isso, outras torcedores do Inter possam ser detidos nos próximos dias.
Sem confirmação a identidade dos suspeitos por parte da Brigada Militar, os dois detidos estão prestando esclarecimentos na área judicial do Palácio da Polícia Militar. Diante da situação, o vice-governador e secretário de Segurança Pública do Rio Grande do Sul, Randolfo Vieira Júnior, falou sobre o caso.
- O comandante me disse que é quase 100% de que sejam os autores pelas imagens que viram, nas características e pelas roupas. Mais uma demonstração do funcionamento da segurança público do nosso estado. Porém, não vemos nenhuma falha das forças de segurança que escoltavam o ônibus. Presidente dos EUA e até Papa morreram em situações assim - declarou em entrevista coletiva.
Crédito: VillasantifoiatingidoporpedradadentrodoônibusdoGrêmio(Foto:Grêmio/Divulgação

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

internacional
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Fiat Strada Ultra
Domínio das picapes e avanço da BYD marcam 1º trimestre automotivo no ES
Imagem de destaque
6 livros para crescer na carreira e nos negócios
Boulevard Arbori
Boulevard Arbori Residence e Resort, pré-lançamento em Vila Velha, integra arquitetura e bem-estar

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados