Após ataque ao ônibus do Grêmio, dois suspeitos são detidos

Antes da bola rolar para mais um Gre-Nal pelo Campeonato Gaúcho, o Grêmio teve seu ônibus atingido por uma pedra. O ato deixou o paraguaio Villasanti, meio-campista do Tricolor, ferido e com traumatismo craniano. O jogador foi levado ao hospital e passa bem. Por conta do atentado, o Gre-Nal foi adiado.Segundo informações do 'Gaúcha Zero Hora', a Brigada Militar, após identificação por câmeras, retirou dois torcedores da parte interna do estádio. Entretanto, na publicação, o grupo era maior e, com isso, outras torcedores do Inter possam ser detidos nos próximos dias.

Sem confirmação a identidade dos suspeitos por parte da Brigada Militar, os dois detidos estão prestando esclarecimentos na área judicial do Palácio da Polícia Militar. Diante da situação, o vice-governador e secretário de Segurança Pública do Rio Grande do Sul, Randolfo Vieira Júnior, falou sobre o caso.

- O comandante me disse que é quase 100% de que sejam os autores pelas imagens que viram, nas características e pelas roupas. Mais uma demonstração do funcionamento da segurança público do nosso estado. Porém, não vemos nenhuma falha das forças de segurança que escoltavam o ônibus. Presidente dos EUA e até Papa morreram em situações assim - declarou em entrevista coletiva.