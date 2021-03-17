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Após assumir de forma interina, Luiz Carlos é efetivado como gerente geral da base do Flamengo

Profissional assume a vaga deixada após a saída de Eduardo Freeland para o Botafogo. Thiago Rocha assume como coordenador de captação...

Publicado em 17 de Março de 2021 às 17:18

LanceNet

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Publicado em 

17 mar 2021 às 17:18
Crédito: Divulgação
Após assumir de forma interina no início do ano, Luiz Carlos foi efetivado pelo Flamengo como o novo gerente geral da base rubro-negra. Antes dele, o posto era de Eduardo Freeland, que se tornou diretor de futebol profissional do Botafogo. A informação da efetivação de Luiz Carlos foi divulgada inicialmente pelo site "ge".
+ Em cinco anos, vendas de “Garotos do Ninho” superam os R$ 600 milhões no FlamengoLuiz Carlos estava no cargo de coordenador de captação do Flamengo desde 2014. Agora, o departamento será comandado por Thiago Rocha, e Luiz seguirá de perto também o trabalho do sucessor.
Atualmente aos 37 anos, Luiz Carlos é formado pela UFRJ, tem pós-graduação em treinamento desportivo, MBA em gestão e marketing esportivo e está cursando a turma de formação de executivos da CBF.
+ Monte sua barca: escolha quem você quer fora do Flamengo em 2021
Enquanto vários jovens disputam o início do Carioca no time profissional, a base do Flamengo ainda não estreou na temporada. Na próxima terça-feira, o sub-17 entra em campo pela primeira vez, contra o Palmeiras, pela Copa do Brasil da categoria. O sub-20, por sua vez, terá que esperar até maio para iniciar a disputa do Campeonato Carioca da categoria.

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