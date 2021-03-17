Após assumir de forma interina, Luiz Carlos é efetivado como gerente geral da base do Flamengo

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Após assumir de forma interina no início do ano, Luiz Carlos foi efetivado pelo Flamengo como o novo gerente geral da base rubro-negra. Antes dele, o posto era de Eduardo Freeland, que se tornou diretor de futebol profissional do Botafogo. A informação da efetivação de Luiz Carlos foi divulgada inicialmente pelo site "ge".

+ Em cinco anos, vendas de “Garotos do Ninho” superam os R$ 600 milhões no FlamengoLuiz Carlos estava no cargo de coordenador de captação do Flamengo desde 2014. Agora, o departamento será comandado por Thiago Rocha, e Luiz seguirá de perto também o trabalho do sucessor.

Atualmente aos 37 anos, Luiz Carlos é formado pela UFRJ, tem pós-graduação em treinamento desportivo, MBA em gestão e marketing esportivo e está cursando a turma de formação de executivos da CBF.

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