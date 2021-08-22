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Após as cobranças de Lisca por reforços, confira as disputas de posição do Vasco

Cruz-Maltino tem lacunas a serem preenchidas nos três setores, e com a continuidade do trabalho do treinador, novos jogadores deverão chegar a São Januário...

Publicado em 22 de Agosto de 2021 às 16:21

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

22 ago 2021 às 16:21
Crédito: Rafael Ribeiro/Vasco
Durante a entrevista coletiva após a derrota para o Operário, na noite deste sábado, Lisca deixou evidente que o Vasco precisa de reforços. E reforços experientes. O treinador entende que os jovens, apesar de talentosos, ainda não estão prontos para a disputa da Série B. O LANCE!, então, analisa quais posições deverão ganhar adição na média de idade.No gol, é improvável que chegue um jogador. Vanderlei, titular, tem 37 anos e é o mais velho do grupo. Lucão, 22 anos, falhou dois jogos atrás, mas é reserva.
Nas laterais, ao menos um atleta deverá ser contratado. Os reservas de Léo Matos e Zeca são, respectivamente, Cayo Tenório e Riquelme. Mas isso só em tese. Na prática, Cayo nunca foi a primeira opção quando Léo esteve ausente. Zeca costuma ser deslocado para a direita quando necessário.
Por mais que não haja falhas capitais constantes dos jogadores do miolo de zaga, um novo atleta pode chegar. Ernando é bastante criticado pela torcida, Leandro Castan é o capitão, mas não tem mais a velocidade de antes e os reservas imediatos são Miranda e Ricardo Graça - este que falhou contra o Londrina.
-> Confira a tabela da Série B do Campeonato Brasileiro
O meio-campo se tornou um setor carente ao longo da temporada. Os volantes de contenção são Romulo, muitas vezes criticado pela torcida; Andrey é reserva; Michel, que não consegue deixar o departamento médico; e Bruno Gomes, que Lisca prefere como segundo volante. É provável que haja uma contratação para a função.
Para a criação, Marquinhos Gabriel era o preferido de Marcelo Cabo e Sarrafiore chegou para ser o reserva imediato. Com Lisca, Marquinhos passou a ser opção como ponta e o argentino tem sido o titular. Mas não há reserva. Também faz sentido, portanto, um jogador chegar ao clube para tal função.
No comando de ataque, Cano é o titular, mesmo em má fase. Mas Daniel Amorim está lesionado. Não há jogador de ofício, no momento, para a disputa. Para as pontas, além do citado Marquinhos Gabriel, há Léo Jabá e Gabriel Pec. Este é o mais jovem dentre os citados. Há necessidade em ambos os casos.
A composição de elenco costuma ter jogadores como Caio Lopes, Galarza, MT, Juninho e Figueiredo. Esses e outros ainda não conseguiram se confirmar ainda para acrescentarem de forma definitiva ao time do Vasco.

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