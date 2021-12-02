Após ano de lesões, Santos prepara volta de Jobson para 2022

O Santos não deve ter mais a presença do volante Jobson nos campos em 2021. Nesta temporada, o camisa 8 jogou apenas uma vez, no duelo contra o Grêmio. O jogador viveu um ano turbulento em que precisou se recuperar de lesões em duas oportunidades e, por essa razão, perdeu quase toda a temporada.A primeira contusão aconteceu em janeiro. Jobson sofreu uma grave lesão no ligamento cruzado anterior, o que tirou dos jogos por nove meses. No dia 10 de outubro, participou por 10 minutos contra o Grêmio, ficou no banco de reservas contra o Atlético-MG no dia 13. Após isso, virou desfalque com uma tendinite no tornozelo direito.