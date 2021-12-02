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futebol

Após ano de lesões, Santos prepara volta de Jobson para 2022

Volante passou por uma cirurgia no joelho e depois sofreu uma tendinite no tornozelo...
LanceNet

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Publicado em 

02 dez 2021 às 19:34

Publicado em 02 de Dezembro de 2021 às 19:34

O Santos não deve ter mais a presença do volante Jobson nos campos em 2021. Nesta temporada, o camisa 8 jogou apenas uma vez, no duelo contra o Grêmio. O jogador viveu um ano turbulento em que precisou se recuperar de lesões em duas oportunidades e, por essa razão, perdeu quase toda a temporada.A primeira contusão aconteceu em janeiro. Jobson sofreu uma grave lesão no ligamento cruzado anterior, o que tirou dos jogos por nove meses. No dia 10 de outubro, participou por 10 minutos contra o Grêmio, ficou no banco de reservas contra o Atlético-MG no dia 13. Após isso, virou desfalque com uma tendinite no tornozelo direito.
Jobson já está em processo de transição para o campo, mas o Peixe prefere mantê-lo fora para que faça uma boa pré-temporada em janeiro. O técnico Fábio Carille, em entrevista ao BandSports, falou sobre a recuperação do atleta e de como pode utilizá-lo como 'reforço'.- Ali dentro temos reforços importantíssimos. Kaiky voltou, Sandry tem me encantado, já conhecia por ter visto no ano passado. Potencial muito grande. Jobson, que acompanho desde o Red Bull, e em janeiro estará na pré-temporada. Vejo que não são muitos jogadores (para trazer) se os atletas permanecerem - disse Carille.
Crédito: JobsonsódevevoltaraosgramadospeloPeixenapróximatemporada(Foto:IvanStorti/SantosFC

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