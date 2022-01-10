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Após a saída de Maurício Souza, Flamengo anuncia mudanças nos times do Carioca e da Copinha

Fabio Matias, do time sub-20 e que estava na Copinha, agora será o treinador a comandar o Rubro-Negro nas primeiras rodadas do Carioca ...
LanceNet

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Publicado em 

10 jan 2022 às 19:49

Publicado em 10 de Janeiro de 2022 às 19:49

Esta segunda-feira foi agitada nos corredores do Ninho do Urubu, tanto que afetou o time que disputa a Copinha. O Flamengo demitiu Maurício Souza, então auxiliar técnico da comissão permanente dos profissionais, e anunciou que Fabio Matias, treinador do sub-20, assumirá, a partir desta terça, o comando da equipe profissional que se prepara no Rio para a estreia no Carioca. Luiz Felipe, técnico do time sub-20 B, será o treinador principal da equipe que segue na disputa da Copinha, cujos dois primeiros jogos (com vitórias) foram comandados por Fabio Matias, que já deixou São Paulo e embarcou para o Rio.
> GALERIA: veja 20 imagens da reapresentação do Flamengo
O Flamengo informa ainda que Mario Jorge, técnico do sub-17, se integrará à delegação em São Paulo para auxiliar Luiz Felipe na disputa da Copinha - o Rubro-Negro encerra sua participação na primeira fase nesta terça-feira, às 21h45 (de Brasília), contra o Oeste, na Arena Barueri.
> Ao L!, Fabio Matias destaca trabalho da 'parte mental' feito na base
Além de Mauricinho, Wagner Miranda, preparador de goleiros, foi outro profissional da comissão técnica fixa a ser desligado, por conta da chegada de Paulo Sousa e os seus profissionais de confiança (veja mais aqui).
Crédito: FabioMatiasassumeotimeprofissionalapartirdestaterça-feira(Foto:GilvandeSouza/Flamengo

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