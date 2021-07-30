Após 6 a 0, Diego homenageia a medalhista Rebeca e enaltece a 'forma agressiva' do Flamengo

Em seis jogos, o Flamengo de Renato Gaúcho goleou em quatro. A mais recente ocorreu na noite desta quinta-feira, quando o Rubro-Negro venceu o ABC por 6 a 0, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil, no Maracanã. Diego passou em branco, mas foi bem, tanto dentro quanto fora de campo, pois, após o apito final, fez questão de homenagear Rebeca Andrade, medalhista olímpica e atleta do clube, que levou a prata nos Jogos Olímpicos de Tóquio, hoje.- Queremos homenagear a Rebeca pela história de superação, perseverança. É uma atleta do Flamengo que conseguiu nos representar. Sabemos como é importante conseguir esse tipo de resultado numa Olimpíada - disse Diego, em entrevista ao canal "SporTV", emendando sobre o placar elástico: - O resultado foi excelente. Conversamos antes de começar o jogo. Temos uma forma de jogar e temos que respeitá-la, essa forma agressiva, ofensiva, de gols. É isso que vamos fazer, independentemente do adversário - disse.