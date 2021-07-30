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Após 6 a 0, Diego homenageia a medalhista Rebeca e enaltece a 'forma agressiva' do Flamengo

Meio-campista do Rubro-Negro lembrou de Rebeca Andrade, atleta do clube que conquistou a medalha de prata nesta quinta, nos Jogos de Tóquio...
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Publicado em 

29 jul 2021 às 22:19

Publicado em 29 de Julho de 2021 às 22:19

Crédito: Alexandre Vidal / Flamengo
Em seis jogos, o Flamengo de Renato Gaúcho goleou em quatro. A mais recente ocorreu na noite desta quinta-feira, quando o Rubro-Negro venceu o ABC por 6 a 0, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil, no Maracanã. Diego passou em branco, mas foi bem, tanto dentro quanto fora de campo, pois, após o apito final, fez questão de homenagear Rebeca Andrade, medalhista olímpica e atleta do clube, que levou a prata nos Jogos Olímpicos de Tóquio, hoje.- Queremos homenagear a Rebeca pela história de superação, perseverança. É uma atleta do Flamengo que conseguiu nos representar. Sabemos como é importante conseguir esse tipo de resultado numa Olimpíada - disse Diego, em entrevista ao canal "SporTV", emendando sobre o placar elástico: - O resultado foi excelente. Conversamos antes de começar o jogo. Temos uma forma de jogar e temos que respeitá-la, essa forma agressiva, ofensiva, de gols. É isso que vamos fazer, independentemente do adversário - disse.
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O Flamengo, agora, vira a chave para o Campeonato Brasileiro. O próximo jogo será na Arena Corinthians, contra o time da casa, domingo, pela 14ª rodada, às 16h. O duelo da volta diante do ABC será na quinta-feira que vem, em Natal.

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