Após 12 anos de Flamengo, goleiro César defenderá clube de Portugal

Depois de 12 anos defendendo o Flamengo, o goleiro César já tem o próximo passo da carreira definido: atuará pelo Santa Clara, atual décimo colocado da primeira divisão portuguesa. O atleta, que anunciou sua saída do Rubro-Negro neste mês, se apresentará ao novo clube e iniciará os trabalhos nos próximos dias. A informação foi publicada pelo jornalista Renan Moura, da Rádio Globo.Formado no Ninho do Urubu, César subiu ao time profissional com expectativa de conquistar seu espaço como titular do Flamengo. Sua estreia foi em 2013, mas o camisa 37 não conseguiu uma sequência que o credenciasse à posição. Foram 72 jogos disputados com o Manto, e César fez parte do elenco que conquistou três Cariocas, dois Brasileiros, uma Copa do Brasil, uma Libertadores, uma Recopa Sul-Americana e uma Supercopa do Brasil.