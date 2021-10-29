Apoio da torcida, substituto de Nene e defesa: o que observar do Vasco no duelo contra o CSA pela Série B

Crédito: Diniz não poderá contar com Nene na partida do Vasco diante do CSA, em São Januário (Rafael Ribeiro/Vasco

Após empatar com o Náutico, o Vasco volta a campo, nesta sexta-feira, diante do CSA, às 21h30, em São Januário, pela 32ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O Cruz-Maltino tenta voltar a encostar no G4 na reta final da competição. O time necessita de uma arrancada para não deixar o pelotão de frente se distanciar e lutar pelo acesso.Com 47 pontos, o Gigante da Colina tem seis de diferença para o Goiás, atual quarto colocado. Depois da chegada de Fernando Diniz, a equipe está em uma campanha de recuperação restando sete jogos para o fim da competição. Diante disto, o LANCE! listou cinco pontos importantes para o torcedor ficar de olho no Vasco contra o Azulão.

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- Apoio da torcida: O duelo desta sexta-feira será marcado pelo maior público do Vasco desde o retorno do público ao Estádio de São Januário. Foram colocados à venda 15 mil ingressos (8500 emitidos até a manhã desta sexta) depois da liberação da prefeitura do Rio de Janeiro presente no Decreto Municipal Nº 49692. Neles, está autorizada a presença de 100% do público nos estádios da cidade.

- Substituto de Nene: Desde que retornou, o meia mudou a cara do Vasco dentro e fora de campo. Com quatro gols e duas assistências em oito partidas, o camisa 77 tem sido decisivo na recuperação da equipe na Série B. Suspenso pelo terceiro cartão amarelo, ele não poderá enfrentar os alagoanos e a tendência é que Marquinhos Gabriel exerça sua função em campo e Andrey volte a ser titular ao lado de Bruno Gomes.

- Retornos na defesa: O Gigante da Colina terá a volta do zagueiro Ricardo Graça, que cumpriu suspensão diante do Timbu. Ele formará a zaga ao lado do experiente Leandro Castan. Walber fica como opção no banco de reservas. Além dele, o lateral-direito Léo Matos desembarca no Brasil na manhã desta sexta-feira e seguirá direto para a concentração. Estará à disposição da comissão técnica para a partida contra o CSA.

- Bolas aéreas: No confronto com o Náutico, o time chegou a estar vencendo por 2 a 0, nos Aflitos, mas sofreu dois gols de cabeça. Na Série B, a equipe sofreu 34 gols, dentre eles, 16 foram em jogadas pelo alto. Números expressivos que precisam ser corrigidos nesta reta final para que o Vasco confirme o sonho da torcida: voltar à elite do futebol brasileiro.