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Apoio a Zé Ricardo, hino do clube e festa da torcida: confira os bastidores da vitória do Vasco sobre o CSA

Após o triunfo sobre o Azulão do Mutange, jogadores cruz-maltinos vibraram com a comemoração do público e demonstraram total apoio ao trabalho do comandante...

Publicado em 09 de Maio de 2022 às 11:26

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

09 mai 2022 às 11:26
A vitória do Vasco sobre o CSA trouxe alívio não só para o técnico Zé Ricardo como para o elenco em virtude da enorme pressão por resultados e boas atuações. O clube divulgou o vídeo de bastidores do triunfo, que contou com a união do grupo, o apoio em torno do trabalho do treinador e os jogadores cantando o hino do clube com alegria. O duelo foi bem disputado, e o Cruz-Maltino não teve uma boa apresentação. Mas a vitória foi essencial para dar mais confiança e fazer com que o time encoste de vez no G4 da competição. Na próxima semana, os comandados de Zé Ricardo medirão forças com o líder Bahia, também em São Januário.
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Na saída de campo, muita vibração dos atletas diante da linda festa da torcida, que lotou a Colina Histórica e apoiou o time rumo à vitória. O destaque ficou por conta do goleiro Thiago Rodrigues, que demonstrou total sintonia com a torcida e do zagueiro Anderson Conceição, que celebrou o apoio dos torcedores.
- A torcida joga junto. Série B é isso aí. Três pontos, jogando com raça, dentro de casa. Agora contra o Bahia será a mesma atmosfera. Lotar o Caldeirão empurrando o time em busca de mais uma vitória - disse o zagueiro Anderson Conceição.
No vestiário, o arqueiro declarou total apoio a Zé Ricardo e dedicou a vitória ao comandante. Na frente dos demais atletas, ele fez questão de abraçar o treinador e tecer palavras de carinho e incentivo.
+ Com semana livre, veja o que Zé Ricardo precisa corrigir no Vasco para encarar o líder da Série B
- O Zé é um cara que nos blinda, vai para a porrada, o Zé é f*. Essa vitória é pela família, mas também para o Zé. Parabéns, cara - afirmou Thiago Rodrigues na frente do elenco.
Crédito: ThiagoRodriguesdedicouavitóriadoVascosobreoCSAaotreinadorZéRicardo(Reprodução/VascoTV

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