Aplicado, Fluminense ganha com 'inovação' de Marcão e avança rumo à classificação para Libertadores

Em mais um confronto direto, o Fluminense não foi brilhante, mas fez o dever de casa e conquistou três pontos importantes. Diante de um time qualificado como o do Internacional, o gol praticamente no primeiro lance do jogo mudou o panorama da partida. O Tricolor apostou nos contra-ataques, soube sofrer, e se distanciou do adversário na luta por uma vaga na Libertadores. Pela distribuição tática, a estratégia do Internacional era explorar os contra-ataques e as jogadas aéreas. Os donos da casa, no entanto, inverteram essa lógica ao conseguir um pênalti com três minutos de jogo. Fred, com a frieza que lhe é peculiar, abriu o placar e levou a torcida à loucura.

Com a vantagem, Marcão sabia que o Colorado viria com tudo para o ataque e decidiu recuar as linhas e explorar o que o Fluminense tem de melhor. As jogadas pelos lados com Luiz Henrique e Caio Paulista. Essa estratégia, porém, não funcionou de maneira eficiente no primeiro tempo, e a equipe só teve duas chances depois do gol.

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Um fator positivo foi o sistema defensivo que mais uma vez teve uma atuação quase que impecável. Muita marcação dos homens de meio-campo, e os defensores souberam conter o ímpeto dos gaúchos. Quando a bola foi em direção ao gol coube a Marcos Felipe fazer o que talvez tenha sido uma das grandes defesas do campeonato. A cabeçada de Victor Cuesta foi no ângulo, mas o arqueiro tricolor teve impulsão e salvou o que seria o empate.

Neste momento decisivo, era necessário sair com os três pontos do Maracanã e tudo foi na base da transpiração. Até o meio-campo improvisado resultou em boa surpresa em noite de triunfo, com atuações de destaque de Calegari (que atuou no setor na base) e Wellington. Yago Felipe, como meia, foi eleito o melhor em campo entre as equipes. Assim, Marcão ganhou mais uma opção entre os volantes em um momento delicado para o físico dos jogadores.

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Na etapa final, Caio Paulista teve verdadeiros latifúndios para explorar. Espaços dados pela defesa colorada, que não foram aproveitados pelo atacante. Faltou ser certeiro na tomada de decisão para ampliar o placar. Fred, por sua vez, teve o bom posicionamento de costume, mas deixou a desejar no tempo das jogadas, fato corrigido após a entrada de Jhon Arias e Raúl Bobadilla.

O Tricolor também poderia ter feito o segundo com Luccas Claro, que não acertou em cheio a cabeçada. Mas faltou ser mais eficiente para não passar sufoco. No fim, o tempo esquentou e a torcida deu um verdadeiro espetáculo ao apoiar o time. Restam três rodadas, duas delas fora de casa, o que só evidencia a importância desses seis pontos conquistados no Maracanã.

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A tarefa será dura diante do Atlético-MG, que pode confirmar o título depois de 50 anos. Mas ao somar quatro pontos à frente do Internacional e colar no G6, o Fluminense chega forte nessa reta final e fecha a campanha contra a rebaixada Chapecoense. Em uma temporada que praticamente foi emendada na outra, garantir a vaga na segunda Libertadores seguida será um trunfo para ter mais tranquilidade, receita em 2022, e colocar o sorriso no rosto do torcedor.