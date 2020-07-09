Aplicação defensiva, noite de Muriel e acertos de Odair: Fluminense supera problemas em título

Crédito: Muriel foi o herói da noite no Fluminense e garantiu o título (FOTO DE MAILSON SANTANA/FLUMINENSE FC

A missão não era fácil para o Fluminense. Inferior física e tecnicamente, o Tricolor tinha um objetivo claro na final da Taça Rio: segurar um Flamengo que parecia imparável. Depois de três jogos ruins, com dois empates e uma derrota após a retomada das partidas, a aplicação tática na defesa e uma noite inspirada do goleiro Muriel deram o título na disputa de pênaltis ao Tricolor, que agora disputará a decisão do Campeonato Carioca em duas partidas. Mais do que isso, o resultado dá fôlego a Odair Hellmann.

Sem Fred, lesionado, o treinador teve mais espaço para trabalhar com velocidade e uma formação com entrosamento. A estratégia traçada e já adiantada por Odair na semifinal era clara: tentar ter a bola no pé e dar tudo na marcação. A primeira parte não deu certo, já que o Flu teve apenas 38,4% da posse, de acordo com o "Footstats". No entanto, a exaustão de todos os jogadores ao final da disputa de pênaltis mostrou a dedicação para compensar no restante. Foi a primeira vez em 2020 que o time de Jorge Jesus fez menos de dois gols. Isso evidencia o poder do Fla e o feito do Flu.

Apesar de ter a confiança da diretoria, Odair ainda luta para ganhar mais espaço com a torcida. O treinador tem 19 jogos pelo Fluminense, com 10 vitórias, cinco empates e quatro derrotas, somando 62% de aproveitamento.