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  • Apesar do sufoco contra o Guarani, Renato Augusto elogia o Corinthians, mas faz ressalva: 'Tem que melhorar muita coisa'
futebol

Apesar do sufoco contra o Guarani, Renato Augusto elogia o Corinthians, mas faz ressalva: 'Tem que melhorar muita coisa'

Camisa 8 do Timão deu assistência para o gol de Gil e converteu sua cobrança contra o Bugre no Paulistão...
LanceNet

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Publicado em 

24 mar 2022 às 21:40

Publicado em 24 de Março de 2022 às 21:40

Nos pênaltis, o Corinthians superou o Guarani por 7 a 6, após empate no tempo normal por 1 a 1. Autor da terceira penalidade convertida, Renato Augusto elogiou a partida do Timão, mas também disse que a equipe precisa melhorar para o confronto contra o São Paulo.> GALERIA - Relembre os jogos de mata-mata do Timão na Neo Química Arena
- Nenhum jogo é fácil, sempre será difícil, as equipes vão vir mais agressivas, isso é normal, e temos de ser agressivos também. hoje competimos mais, criamos, não fizemos gol. Fizemos um jogo de razoável pra bom, tem que melhorar muita coisa. Vamos pensar na semifinal. Cada jogo tem sua história, temos de estar preparado pra tudo, fizemos gol na bola parada mas tomamos também. Vamos melhorar alguns aspectos, conversar bastante para fazer um bom jogo no domingo
O camisa 8 do Timão foi um dos destaques da equipe na partida, cobrando escanteio na medida para abrir o placar. Ele também mostrou frieza na marca de cal e converteu a terceira penalidade do time do Parque São Jorge.
> TABELA - Confira os jogos e simule a reta final do Paulistão
O Corinthians vai enfrentar o São Paulo nas semifinais do Campeonato Paulista. A partida será em jogo único, no Morumbi, domingo (27), às 16h.
Crédito: RenatoAugustoabraçandoGilnogoldoTimão(Foto:RodrigoCorsi/Ag.Paulistão

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