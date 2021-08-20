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  • Apesar do resultado, Samuel Xavier elogia atuação do Fluminense: 'Faltou um pouco de sorte'
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Apesar do resultado, Samuel Xavier elogia atuação do Fluminense: 'Faltou um pouco de sorte'

Lateral-direito afirmou que o momento é de se recuperar e procurar evoluir no Campeonato Brasileiro; jogador reclamou de pênalti não marcado...

Publicado em 20 de Agosto de 2021 às 00:42

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

20 ago 2021 às 00:42
Crédito: Mailson Santana/Fluminense FC
O Fluminense empatou com o Barcelona de Guayaquil por 1 a 1, no Estádio Isidro Romero Carbo, nesta quinta-feira. Após o empate no Maracanã e no Equador, o Tricolor foi eliminado da Libertadores nas quartas de final. Após o jogo, Samuel Xavier concedeu entrevista coletiva e afirmou que, mesmo com o resultado, a equipe teve uma boa atuação. O QUE FALTOU
- É um momento muito difícil para nós. Infelizmente aconteceu o que não queríamos. Agora não dá para colocar a culpa em um ou no outro, somos uma equipe e ganhamos e perdemos juntos. Sempre procuramos ajustar e melhorar, mas infelizmente sofremos gols nesses momentos decisivos. Não é o momento de colocar a culpa em ninguém, mas de recuperar e melhorar no Brasileiro, que é o que temos em seguida - disse.
JOGA MAL E GANHA, JOGA BEM E PERDE
- Fizemos um grande jogo. Se no primeiro tempo a chance que tivemos, a bola entra, a partida muda. Na minha visão também, teve um pênalti no Fred e o árbitro não deu. Às vezes, tentamos explicar e procurar o que está errado, mas o momento agora é de ter calma no que vai falar. Estamos muito tristes, não era o que a gente queria. Mas nosso grupo é experiente, tem que absorver isso e recuperar.
MUDANÇAS
- No Maracanã fizemos um bom jogo também. Acho que foram cinco minutos que acabamos sofrendo um gol de cabeça e depois de pênalti. Não foi ruim. Hoje foi uma partida muito boa, de intensidade. Tivemos oportunidades no primeiro tempo, o goleiro fez uma boa defesa, acabou soltando e não teve ninguém no rebote. Faltou um pouco de sorte.

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