Apesar do resultado, Samuel Xavier elogia atuação do Fluminense: 'Faltou um pouco de sorte'

Crédito: Mailson Santana/Fluminense FC

O Fluminense empatou com o Barcelona de Guayaquil por 1 a 1, no Estádio Isidro Romero Carbo, nesta quinta-feira. Após o empate no Maracanã e no Equador, o Tricolor foi eliminado da Libertadores nas quartas de final. Após o jogo, Samuel Xavier concedeu entrevista coletiva e afirmou que, mesmo com o resultado, a equipe teve uma boa atuação. O QUE FALTOU

- É um momento muito difícil para nós. Infelizmente aconteceu o que não queríamos. Agora não dá para colocar a culpa em um ou no outro, somos uma equipe e ganhamos e perdemos juntos. Sempre procuramos ajustar e melhorar, mas infelizmente sofremos gols nesses momentos decisivos. Não é o momento de colocar a culpa em ninguém, mas de recuperar e melhorar no Brasileiro, que é o que temos em seguida - disse.

JOGA MAL E GANHA, JOGA BEM E PERDE

- Fizemos um grande jogo. Se no primeiro tempo a chance que tivemos, a bola entra, a partida muda. Na minha visão também, teve um pênalti no Fred e o árbitro não deu. Às vezes, tentamos explicar e procurar o que está errado, mas o momento agora é de ter calma no que vai falar. Estamos muito tristes, não era o que a gente queria. Mas nosso grupo é experiente, tem que absorver isso e recuperar.

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