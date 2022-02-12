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futebol

Apesar do pênalti, Thiago Silva é eleito melhor jogador do Mundial

Zagueiro da Seleção Brasileira fez uma partida segura, apesar do pênalti cometido e convertido por Raphael Veiga. Pódio foi completado com Dudu e Danilo, do Palmeiras...

Publicado em 12 de Fevereiro de 2022 às 16:54

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

12 fev 2022 às 16:54
Apesar de ter cometido pênalti na decisão contra o Palmeiras, o zagueiro Thiago Silva foi eleito o melhor jogador do Mundial de Clubes. Dudu e Danilo, atletas do Palmeiras, completaram o pódio ao lado do defensor da Seleção Brasileira.Nos dois jogos realizados no torneio da Fifa, o clube inglês não conseguiu realizar grandes partidas diante do Al-Hilal e do Palmeiras. Com isso, a consistência defensiva da equipe dirigida por Thomas Tuchel se sobressaiu nos dois confrontos.
Tanto na semifinal diante da equipe da Arábia Saudita quanto na decisão contra o Verdão, o camisa seis venceu diversos duelos defensivos, mas também apareceu no ataque em algumas oportunidades com finalizações que levaram perigo ao adversário.
Além de Thiago Silva, Romelu Lukaku conseguiu ser um grande destaque do Chelsea na competição. O atacante belga anotou o gol que colocou os Blues na final do Mundial diante do Al-Hilal e abriu o placar de cabeça diante do Palmeiras. Outro nome chave da equipe foi o de Kai Havertz, autor do gol do título, embora tenha feito dois jogos sem grande destaque.
Crédito: ThiagoSilvafoieleitoomelhorjogadordoMundialdeClubes(GIUSEPPECACACE/AFP

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