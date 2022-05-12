Apesar do passado contra o Internacional, Giuliano, do Corinthians, prefere encarar o Boca

Campeão gaúcho e da Libertadores com o Internacional, Giuliano, autor de um dos gols do Corinthians na vitória por 2 a 0 sobre a Portuguesa-RJ pela terceira fase da Copa do Brasil, disse que prefere atuar contra o Boca Juniors do que diante do Inter.
No sábado (14), às 19h, o Timão vai até o Beira-Rio enfrentar o Colorado pela sexta rodada do Brasileirão. Três dias depois, os comandados de Vítor Pereira vão até Buenos Aires, onde encaram o Boca Juniors na Bombonera, às 21h30 ( Brasília), pela quinta rodada da fase de grupos da Libertadores.
- É uma competição que eu já venci (Libertadores), sei que é diferente. Nunca enfrentei o Boca Juniors em La Bombonera. Se tivesse que optar, seria o Boca - revelou o camisa 11 na zona mista após o triunfo contra a Lusa carioca.
Apesar da preferência em atuar diante dos argentinos, Giuliano analisou como deve ser a partida contra o Inter, que é comandado por Mano Menezes, que já treino o clube alvinegro.
- Grande jogo, equipe que está em uma crescente na temporada, treinador novo, encaixando, vive bom momento. Tenho uma história com o Internacional. Vai ser uma experiência boa poder voltar, agora vestindo outra camisa. Espero que o Corinthians consiga ter um bom resultado.
Ele acrescentou afirmando que, em caso de gol contra o ex-clube, vai comemorar.
- Se fizer gol, comemoro. No Grêmio, fiz gol e comemorei, e naquela ocasião eu expliquei. Não é falta de respeito ao Internacional, e sim respeito ao clube e a instituição que eu estava defendendo naquele momento.
VEJA OUTRAS RESPOSTAS DE GIULIANO NA ZONA MISTA
NECESSIDADE DE UMA BOA ATUAÇÃO COMO ACONTECEU CONTRA A PORTUGUESA-RJ- A medida que você vai jogando, tendo minutagem, vai ganhando confiança. Quando fica algum tempo sem jogar, tem mais dificuldade. Isso aconteceu comigo em determinados partidas. Estaticamente, quando jogo 90 minutos, a chance de assistência, gol, aumenta. Fico feliz porque demonstrei isso hoje. Mostrar ao treinador que estou pronto, independente da situação.
GARÇOM DO EQUIPEÉ uma característica que eu tenho, fico feliz quando consigo isso. Independente de iniciar ou não os jogos, sempre que tenho possibilidade de dar assistência ou fazer gol, isso é importante, dá confiança, me fortalece dentro do grupo, e faz com que o treinador possa contar comigo.
VAI COMEÇAR CONTRA O INTERNACIONAL- Essa pergunta vocês podem fazer para ele (Vítor Pereira). Ele ja tem alguma ideia, vai avaliar quem está bem fisicamente. Independente de quem inicie, é um grande jogo, e espero que a gente tenha um bom resultado lá.