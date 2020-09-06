Apesar de rumores, Griezmann tem intenção de seguir no Barcelona na próxima temporada, diz jornal

Crédito: FILIPPO MONTEFORTE / AFP

Apesar da reformulação no elenco do Barcelona e de alguns boatos na imprensa inglesa que apontavam uma possível mudança para a Premier League, o atacante Antoine Griezmann deseja permanecer no clube espanhol, de acordo com o 'Mundo Deportivo'.A publicação afirma ter conversado com fontes do entorno do jogador, que asseguraram que o principal objetivo do francês no momento é permanecer e se destacar pelo Barça, clube pelo qual foi contratado por 120 milhões de euros, em 2019.

Mesmo com 15 gols em 48 jogos, a temporada foi de altos e baixos para Griezmann. O francês, no entanto, conversou com Ronald Koeman, novo técnico do Barcelona, e recebeu uma dose de confiança do comandante antes de viajar para a França, onde disputa a Liga das Nações com sua seleção.