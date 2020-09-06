Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Apesar de rumores, Griezmann tem intenção de seguir no Barcelona na próxima temporada, diz jornal
futebol

Apesar de rumores, Griezmann tem intenção de seguir no Barcelona na próxima temporada, diz jornal

Entorno do jogador nega boatos de que francês poderia parar em algum time da Premier League; ideia do atacante é poder se destacar pelo atual clube...

Publicado em 06 de Setembro de 2020 às 09:27

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

06 set 2020 às 09:27
Crédito: FILIPPO MONTEFORTE / AFP
Apesar da reformulação no elenco do Barcelona e de alguns boatos na imprensa inglesa que apontavam uma possível mudança para a Premier League, o atacante Antoine Griezmann deseja permanecer no clube espanhol, de acordo com o 'Mundo Deportivo'.A publicação afirma ter conversado com fontes do entorno do jogador, que asseguraram que o principal objetivo do francês no momento é permanecer e se destacar pelo Barça, clube pelo qual foi contratado por 120 milhões de euros, em 2019.
Mesmo com 15 gols em 48 jogos, a temporada foi de altos e baixos para Griezmann. O francês, no entanto, conversou com Ronald Koeman, novo técnico do Barcelona, e recebeu uma dose de confiança do comandante antes de viajar para a França, onde disputa a Liga das Nações com sua seleção.
Na última partida francesa, apesar da vitória por 1x0 contra a Suécia, Griezmann isolou um pênalti. Na próxima quarta-feira, o atacante retorna ao Barcelona para continuar a pré-temporada.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

barcelona
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
O que o consumo de carne de burro na Patagônia revela sobre a atualidade da Argentina
Imagem BBC Brasil
A comovente história por trás da Imagem do Ano do 'World Press Photo 2026'
Imagem de destaque
O polvo de 19 metros que dominava os mares há 100 milhōes de anos

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados