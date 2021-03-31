Apesar de propostas de outros clubes, Matheus Babi é titular do Botafogo contra o Madureira

Crédito: Vítor Silva/Botafogo

O Botafogo enfrenta o Madureira, no estádio Giulite Coutinho, às 17h, em partida válida pela sétima rodada do Campeonato Carioca. Dentre os titulares para o jogo, está Matheus Babi, que recebeu propostas de Athletico Paranaense e Fluminense. O Serra Macaense, clube que detém os direitos econômicos do atacante, gostou de ambas as propostas e discutirá, nos próximos dias, ao lado do Alvinegro, qual será a melhor definição em termos financeiro.> Sócio de empresa que ajudou na contratação de CEO elogia BotafogoEm entrevista à Rádio Bandeirantes, o presidente do Botafogo, Durcesio Mello, revelou que Babi está "muito desmotivado". Assim, o futuro do atual camisa 11 do Botafogo deve ser resolvido nos próximos dias.

- Botafogo tem 10% dos direitos econômicos e 30% de taxa de vitrine. Eu adoraria esperar até o final do ano, mas o jogador está muito desmotivado e não adianta ter jogador desmotivado. Tem vários clubes perguntando sobre o Babi, é um jogador que atrai, tem seus apelos. Não tenho poder nenhum para vender o Matheus Babi porque só temos 40%. O Serra Macaense tem 60% e vai definir. Tem propostas de Fluminense e Athletico. De Palmeiras e Corinthians não - disse Durcesio à Rádio.