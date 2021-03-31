Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Apesar de propostas de outros clubes, Matheus Babi é titular do Botafogo contra o Madureira
futebol

Apesar de propostas de outros clubes, Matheus Babi é titular do Botafogo contra o Madureira

Em entrevista à Rádio Bandeirantes, o presidente do clube, Durcesio Mello, admitiu que atacante está 'muito desmotivado'...

Publicado em 31 de Março de 2021 às 16:22

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

31 mar 2021 às 16:22
Crédito: Vítor Silva/Botafogo
O Botafogo enfrenta o Madureira, no estádio Giulite Coutinho, às 17h, em partida válida pela sétima rodada do Campeonato Carioca. Dentre os titulares para o jogo, está Matheus Babi, que recebeu propostas de Athletico Paranaense e Fluminense. O Serra Macaense, clube que detém os direitos econômicos do atacante, gostou de ambas as propostas e discutirá, nos próximos dias, ao lado do Alvinegro, qual será a melhor definição em termos financeiro.> Sócio de empresa que ajudou na contratação de CEO elogia BotafogoEm entrevista à Rádio Bandeirantes, o presidente do Botafogo, Durcesio Mello, revelou que Babi está "muito desmotivado". Assim, o futuro do atual camisa 11 do Botafogo deve ser resolvido nos próximos dias.
- Botafogo tem 10% dos direitos econômicos e 30% de taxa de vitrine. Eu adoraria esperar até o final do ano, mas o jogador está muito desmotivado e não adianta ter jogador desmotivado. Tem vários clubes perguntando sobre o Babi, é um jogador que atrai, tem seus apelos. Não tenho poder nenhum para vender o Matheus Babi porque só temos 40%. O Serra Macaense tem 60% e vai definir. Tem propostas de Fluminense e Athletico. De Palmeiras e Corinthians não - disse Durcesio à Rádio.
Para a posição, o Botafogo conta hoje com os atacantes Rafael Navarro e Matheus Nascimento, ambos da base do Glorioso. Abaixo, confira a escalação do Alvinegro para o duelo contra o Madureira.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

botafogo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 23/04/2026
Balanços - Hospital São José - 23/04/2026
Editais e Avisos - 23/04/2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados