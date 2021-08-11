Apesar da vitória na Série B, Miranda, do Vasco, destaca: 'A gente precisa se impor mais dentro de casa'

Crédito: Miranda conquistou a vaga de titular na zaga do Vasco e formou dupla com Leandro Castan (Rafael Ribeiro/Vasco

Em São Januário, o Vasco conseguiu mais uma vitória na Série B ao derrotar o Vila Nova por 1 a 0. Com o resultado, a equipe entrou no G4 pela primeira vez na competição, porém pode ser ultrapassada por CRB, Sampaio Corrêa e Botafogo, que ainda irão a campo nesta rodada. Na saída do gramado, o zagueiro Mirando disse que, apesar da vitória, o time precisa se impor mais dentro de casa.

+ Confira e simule a tabela da Série B do Campeonato Brasileiro - Então, é meio difícil falar isso, que o resultado é o que importa. Eu acho que a gente precisa se impor mais dentro de casa. No segundo tempo, a gente abaixou toda a linha e deitou em cima do 1 a 0. Precisamos mudar essa nossa postura dentro de campo - disse o jovem zagueiro.

+ ATUAÇÕES: Léo Jabá se destaca e marca o gol da vitória do Vasco contra o Vila Nova em São Januário pela Série B

Ao ser perguntado sobre a atuação do árbitro Felipe, o zagueiro disse que prefere se concentrar no que acontece dentro de campo. Além disso, ele elogiou a arbitragem e ressaltou que o importante é lutar para conquistar os três pontos como aconteceu nesta noite.

- Para mim, o que importa mais é o jogo. Acho que se a gente complicar o jogo fica bem difícil. Sobre a arbitragem, eu não tenho o que falar, acho que o Felipe controlou bem, só é um pouco difícil falar com ele. Mas eu sou focado dentro do jogo, o que importa é ali dentro, estar todo mundo junto para sair com a vitória como foi hoje - destacou o zagueiro cruz-maltino.

+ Vasco lança camisas em homenagem a Germán Cano; modelos já estão disponíveis