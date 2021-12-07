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Apesar da derrota para o Santos, Flamengo encerra Brasileirão como segundo melhor mandante

Rubro-Negro só não somou mais pontos em seus domínios do que o campeão Atlético-MG...
LanceNet

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Publicado em 

06 dez 2021 às 23:30

Publicado em 06 de Dezembro de 2021 às 23:30

Apesar da derrota sobre o Santos, nesta segunda-feira, por 1 a 0, o Flamengo terminará essa edição do Campeonato Brasileiro como segundo melhor mandante. O Rubro-Negro, que se despediu do Maracanã na atual temporada, somou 43 pontos em seus domínios no Rio de Janeiro, com 14 vitórias, um empate e cinco derrotas, ficando atrás apenas do campeão Atlético-MG.No Maracanã, o Flamengo marcou 31 gols e sofreu 15. Vale destacar que quatro das cinco derrotas do Rubro-Negro no estádio - para Grêmio, Internacional, Fluminense e Red Bull Bragantino - foram em partidas com portões fechados, sem público, ainda devido à pandemia do coronavírus.Após a liberação da Prefeitura do Rio de Janeiro para o retorno da torcida ao Maracanã, a partir de setembro, o Flamengo disputou nove rodadas do Brasileirão no estádio, com sete vitórias (Ceará, Corinthians, Bahia, Atlético-GO, Atlético-MG, Juventude e Athletico), um empate (Cuiabá) e a derrota para o Santos, nesta terça.
Crédito: DerrotaparaoSantosfoiaúnicadoFlamengonoMaracanãcomtorcida(Foto:MarceloCortes/Flamengo

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