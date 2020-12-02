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futebol

Apesar da classificação, Bahia passa sufoco desnecessário

Tricolor tinha vantagem numérica em campo e no placar agregado, mas a postura defensiva quase custou caro...

Publicado em 02 de Dezembro de 2020 às 15:03

LanceNet

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Publicado em 

02 dez 2020 às 15:03
Crédito: AFP
A noite de terça-feira foi repleta de emoção para o torcedor do Bahia. Na Argentina, o time brasileiro foi pressionado pelo Unión Santa Fe e conseguiu uma vaga entre os oito melhores da Copa Sul-Americana na raça.Após vencer o primeiro jogo por 1 a 0, o Tricolor foi com a clara intenção de jogar pelo regulamento. Sem pressa, a equipe administrou a vantagem de forma perigosa.
O ‘castigo’ quase veio nos acréscimos, quando Fernando Márquez completou um chute cruzado para o fundo da rede. Por sorte, o atacante estava impedido e o gol foi anulado corretamente.
Vale lembrar, que o Esquadrão de Aço poderia ter resolvido a sua vaga sem maiores problemas, pois Diale acertou Élber na etapa inicial e acabou no chuveiro mais cedo.
Porém, a expectativa não foi cumprida e o Bahia não se soltou dentro de campo, o que levou o torcedor ao desespero.
Na próxima fase da Copa Sul-Americana, o Esquadrão de Aço espera o vencedor do confronto entre Defensa y Justicia e Vasco da Gama.

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