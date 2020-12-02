Apesar da classificação, Bahia passa sufoco desnecessário

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A noite de terça-feira foi repleta de emoção para o torcedor do Bahia. Na Argentina, o time brasileiro foi pressionado pelo Unión Santa Fe e conseguiu uma vaga entre os oito melhores da Copa Sul-Americana na raça.Após vencer o primeiro jogo por 1 a 0, o Tricolor foi com a clara intenção de jogar pelo regulamento. Sem pressa, a equipe administrou a vantagem de forma perigosa.

O ‘castigo’ quase veio nos acréscimos, quando Fernando Márquez completou um chute cruzado para o fundo da rede. Por sorte, o atacante estava impedido e o gol foi anulado corretamente.

Vale lembrar, que o Esquadrão de Aço poderia ter resolvido a sua vaga sem maiores problemas, pois Diale acertou Élber na etapa inicial e acabou no chuveiro mais cedo.

Porém, a expectativa não foi cumprida e o Bahia não se soltou dentro de campo, o que levou o torcedor ao desespero.