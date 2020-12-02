Apesar da classificação, Bahia passa sufoco desnecessário

A noite de terça-feira foi repleta de emoção para o torcedor do Bahia. Na Argentina, o time brasileiro foi pressionado pelo Unión Santa Fe e conseguiu uma vaga entre os oito melhores da Copa Sul-Americana na raça.Após vencer o primeiro jogo por 1 a 0, o Tricolor foi com a clara intenção de jogar pelo regulamento. Sem pressa, a equipe administrou a vantagem de forma perigosa.
O ‘castigo’ quase veio nos acréscimos, quando Fernando Márquez completou um chute cruzado para o fundo da rede. Por sorte, o atacante estava impedido e o gol foi anulado corretamente.
Vale lembrar, que o Esquadrão de Aço poderia ter resolvido a sua vaga sem maiores problemas, pois Diale acertou Élber na etapa inicial e acabou no chuveiro mais cedo.
Porém, a expectativa não foi cumprida e o Bahia não se soltou dentro de campo, o que levou o torcedor ao desespero.
Na próxima fase da Copa Sul-Americana, o Esquadrão de Aço espera o vencedor do confronto entre Defensa y Justicia e Vasco da Gama.