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Aos 37 anos, Fred iguala seu melhor início de temporada pelo Fluminense

Após o gol marcado contra o Santa Fe (COL), o capitão tricolor chegou a nove gols em nove jogos, assim como em 2011...

Publicado em 13 de Maio de 2021 às 15:16

LanceNet

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Publicado em 

13 mai 2021 às 15:16
Crédito: Lucas Merçon/Fluminense
Ao marcar na vitória por 2 a 1 sobre o Santa Fe, nesta quarta-feira, no Maracanã, pela Libertadores, Fred chegou a mais um número impressionante na carreira. Além de se tornar o terceiro maior artilheiro brasileiro da competição, o capitão tricolor, aos 37 anos, chegou a nove gols em nove partida - aproveitamento de um gol por partida -, o que iguala seu melhor início de temporada com a camisa do Fluminense, ainda em 2011.
> Veja quando serão os próximos jogos do Flu na LibertadoresNaquela ocasião, há 10 anos, o centroavante também chegou a nove gols, nas nove primeiras partidas disputadas. Nas demais temporadas, o máximo que conseguiu foi marcar seis vezes após nove partidas (2015 e 2016). Em 2009, 2010 e 2012, foram cinco gols. Em 2013, balançou as redes quatro vezes. Em 2014, três. Fred voltou ao Fluminense no meio do ano passado, com a temporada já em andamento.
+ GALERIA: relembre os gols mais marcantes de Fred pelo FluminenseDos nove gols que fez na temporada, quatro foram pela Libertadores (em quatro jogos) e cinco foram pelo Campeonato Carioca (em cinco jogos). O camisa 9 comemorou o ótimo momento, mas dividiu os méritos com os companheiros e o técnico Roger Machado. Confira a coletiva de Fred após a vitória contra o Santa Fé aqui. - Eu me sinto feliz, com a sensação de que as coisas estão acontecendo da melhor forma possível. Estamos em uma sequência muito forte, principalmente de viagens, logísticas, enfim. Só tende a ficar cada vez mais pegado e mesmo assim estamos nos sentido muito bem fisicamente, graças ao trabalho da comissão. Já tive experiência de fazer a pré-temporada com eles e me senti tão bem quanto estou me sentindo agora. Nós, jogadores, mesmo com essa maratona, estamos nos sentindo bem fisicamente e mentalmente. Graças a Deus estamos com esse mental para continuar vencendo”, disse o atacante após a vitória que levou o Fluminense à liderança isolada do Grupo D da Libertadores - disse o atacante.
PRÓXIMAS PARTIDAS DO FLUMINENSE
O Tricolor só volta a campo pela Libertadores, na próxima terça-feira, às 21h30, no Maracanã, contra o Junior Barranquilla, em duelo válido pela quinta rodada da competição. Antes disso, porém, o Fluminense encara o Flamengo neste sábado, às 21h05, pelo jogo de ida da final do Campeonato Carioca. Vale ressaltar que as duas partidas da decisão serão realizadas no Maracanã, com o primeiro mando de campo do Flu e o segundo do Fla.

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