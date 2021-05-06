Aos 16 anos, Nathan comemora subida para equipe sub-20 do RB Bragantino e define metas

Crédito: Divulgação

Uma dos talentos promissores da base do Red Bull Bragantino, o volante Nathan deu mais um passo importante em sua carreira. Aos 16 anos, foi promovido e integrado ao grupo sub-20 do clube. O atleta comemorou a ascensão e definiu metas para a nova fase da carreira. Nathan mira o crescimento físico e também o aprendizado jogando com atletas mais experientes.

- Fico muito feliz, porque é uma situação que eu já almejava. São etapas que estou cumprindo e me dedicando bastante para fazer tudo certinho. Minhas metas agora são crescer fisicamente e conseguir aliar isso ao meu estilo de jogo. A gente sempre ouviu que o condicionamento físico passa a ser mais importante nessa fase e é algo que venho trabalhando junto com todos do clube. Aqui tenho toda a estrutura para melhorar nesse quesito e me tornar um jogador mais completo - afirmou.

Nathan chegou ao Red Bull Bragantino na última temporada e já assinou o seu primeiro contrato profissional com o clube, que tem grandes expectativas. A promessa, inclusive, fez parte do grupo da Seleção Brasileira sub-15. Consciente da importância da sua formação, o jogador revela que todo esse processo será feito com paciência.

A concorrência, naturalmente, passa a ser maior. Com jogadores fisicamente e taticamente mais evoluídos. O cenário não assusta Nathan, que pretende utilizar toda atividade como algo para ganhar mais experiência.