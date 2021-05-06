Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Aos 16 anos, Nathan comemora subida para equipe sub-20 do RB Bragantino e define metas
futebol

Aos 16 anos, Nathan comemora subida para equipe sub-20 do RB Bragantino e define metas

Aos 16 anos, volante agora faz parte do grupo Sub-20 do Red Bull Bragantino...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

06 mai 2021 às 18:00

Publicado em 06 de Maio de 2021 às 18:00

Crédito: Divulgação
Uma dos talentos promissores da base do Red Bull Bragantino, o volante Nathan deu mais um passo importante em sua carreira. Aos 16 anos, foi promovido e integrado ao grupo sub-20 do clube. O atleta comemorou a ascensão e definiu metas para a nova fase da carreira. Nathan mira o crescimento físico e também o aprendizado jogando com atletas mais experientes.
- Fico muito feliz, porque é uma situação que eu já almejava. São etapas que estou cumprindo e me dedicando bastante para fazer tudo certinho. Minhas metas agora são crescer fisicamente e conseguir aliar isso ao meu estilo de jogo. A gente sempre ouviu que o condicionamento físico passa a ser mais importante nessa fase e é algo que venho trabalhando junto com todos do clube. Aqui tenho toda a estrutura para melhorar nesse quesito e me tornar um jogador mais completo - afirmou.
Nathan chegou ao Red Bull Bragantino na última temporada e já assinou o seu primeiro contrato profissional com o clube, que tem grandes expectativas. A promessa, inclusive, fez parte do grupo da Seleção Brasileira sub-15. Consciente da importância da sua formação, o jogador revela que todo esse processo será feito com paciência.
A concorrência, naturalmente, passa a ser maior. Com jogadores fisicamente e taticamente mais evoluídos. O cenário não assusta Nathan, que pretende utilizar toda atividade como algo para ganhar mais experiência.
- Vou observar bastante e procurar aprender tudo. Quero conquistar meu espaço já. Mesmo sendo um dos mais jovens no grupo de sub-20, acho que tenho capacidade para brigar por espaço. Sei que a comissão técnica tem um planejamento para mim, mas quero ajudar sempre. Então, não faltará humildade para aprender e também vontade para conquistar meus objetivos individuais e coletivos - disse.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

bragantino
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Chuva de 180 mm alaga bairros e deixa estragos em Mucurici
Imagem de destaque
Turismo rural cresce no Brasil e Ruraltur 2026 coloca ES em destaque
Imagem de destaque
Evento gratuito em Cachoeiro homenageia legado de Luz del Fuego

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados