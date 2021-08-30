Ao todo, centroavantes do Palmeiras têm menos de 20 gols na temporada

Crédito: Cesar Greco/Palmeiras

Com Luiz Adriano, Deyverson e Willian à disposição para a vaga de centroavante no elenco, o Palmeiras passa por um momento instável na posição, sendo que nenhuma das peças vive boa fase e nem consegue ter uma sequência como titular da equipe. Somados, os três jogadores contam com 15 gols marcados na temporada.Ao contrário da temporada de 2020, quando o camisa 10 alviverde tinha vaga garantida entre os 11 inicias e terminou o ano como artilheiro da equipe, com 20 tentos, o Verdão de 2021 ainda não encontrou um jogador no elenco que seja unanimidade na posição de centroavante. Desde que Luiz Adriano deixou de ser escaldo com titular, Abel Ferreira testou outras peças, como fez contra o São Paulo, pela Libertadores, utilizando Rony na posição, mas a escolha não se manteve na vitória sobre o Athletico-PR.

Somando os números dos três centroavantes na atual temporada, os jogadores contam com 67 Jogos (3562) minutos e 15 gols marcados, sendo que 10 deles foram anotados pelo camisa 29. O artilheiro do Palmeiras em 2020 balançou as redes três vezes, enquanto Deyverson marcou apenas dois.

Questionado sobre o momento instável do setor de ataque nas últimas partidas, o comandante português despistou sobre sobre qualquer tipo de problema e destacou que os gols do time são bem distribuídos por todas as parte do elenco.– Somos o segundo melhor ataque da Libertadores e do Brasileirão. A diferença é que dividimos bem os gols pelos jogadores, dividimos por todos. Zagueiros, volantes, pontas, por todos – afirmou.