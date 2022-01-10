Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Ao menos quatro nomes estão próximos de serem oficializados pelo Sport

Exames médicos e chegada ao país após o período de férias são pontos que impedem o Leão de anunciar os reforços em questão...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

10 jan 2022 às 17:53

Publicado em 10 de Janeiro de 2022 às 17:53

Se na prática o Sport conta com três reforços para o seu plantel visando a temporada 2022, no aspecto verbal o clube já tem acerto formatado com outros quatro nomes, podendo chegar a sete o número de contratações que enriquecerão as opções do técnico Gustavo Florentín.>Aplicativo de resultados do LANCE! está disponível na versão iOSOs atletas que precisam passar ainda pelos tradicionais exames médicos antes de suas chegadas poderem ser oficializadas são do zagueiro Fábio Alemão, do lateral-esquerdo uruguaio Lucas Hernandez, o meio-campista Denner e o atacante Jáderson.
Fábio, Denner e Jáderson são nomes em situação mais avançada, pois estão na capital pernambucana e passam pelas devidas avaliações, assinando seus acordos em caso de não haver nenhum tipo de problema capaz de fazer o rubro-negro desistir da negociação.
Por sua vez, o uruguaio que tem direitos ligados ao Atlético-MG, mas que atuou pelo Cuiabá em 2021, está de férias em seu país natal, retornando ainda nesta semana ao Brasil para cumprir com os mesmos procedimentos.
O primeiro jogo oficial do Sport no ano será pela Copa do Nordeste onde irá até Maceió, no próximo dia 22 de janeiro, em visita ao CRB, no Estádio Rei Pelé.
Crédito: Divulgação/Chapecoense

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

sport
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Imposto de Renda: golpe usa falsas pendências para enganar vítimas
Imagem de destaque
Obras de duplicação na BR 101 avançam em mais 10 km no Norte do ES
Imagem de destaque
5 dicas para treinar com foco em saúde

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados