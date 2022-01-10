Ao menos quatro nomes estão próximos de serem oficializados pelo Sport

Se na prática o Sport conta com três reforços para o seu plantel visando a temporada 2022, no aspecto verbal o clube já tem acerto formatado com outros quatro nomes, podendo chegar a sete o número de contratações que enriquecerão as opções do técnico Gustavo Florentín.>Aplicativo de resultados do LANCE! está disponível na versão iOSOs atletas que precisam passar ainda pelos tradicionais exames médicos antes de suas chegadas poderem ser oficializadas são do zagueiro Fábio Alemão, do lateral-esquerdo uruguaio Lucas Hernandez, o meio-campista Denner e o atacante Jáderson.

Fábio, Denner e Jáderson são nomes em situação mais avançada, pois estão na capital pernambucana e passam pelas devidas avaliações, assinando seus acordos em caso de não haver nenhum tipo de problema capaz de fazer o rubro-negro desistir da negociação.

Por sua vez, o uruguaio que tem direitos ligados ao Atlético-MG, mas que atuou pelo Cuiabá em 2021, está de férias em seu país natal, retornando ainda nesta semana ao Brasil para cumprir com os mesmos procedimentos.

O primeiro jogo oficial do Sport no ano será pela Copa do Nordeste onde irá até Maceió, no próximo dia 22 de janeiro, em visita ao CRB, no Estádio Rei Pelé.