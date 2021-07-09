Ao LANCE!, vice-presidente de marketing do Vasco projeta 40 mil novos sócios até o fim do ano

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A torcida do Vasco quebrou recordes e mais recordes na campanha de adesão ao quadro de sócios ocorrida no final de 2019. Chegou a números expressivos mundialmente. Mas aí vieram a pandemia do novo coronavírus, a perda de renda de grande parte da população, a necessidade de reassociação e os portões fechados para o público nos estádios. Desafios comuns aos clubes brasileiros, agravados para um clube endividado como o Cruz-Maltino. E que tentam ser enfrentados.A diretoria comandada por Alexandre Campello deixou São Januário, o grupo de Jorge Salgado assumiu e, um mês atrás, um novo plano de sócios foi lançado. O projeto é audacioso, como conta o vice-presidente de marketing e novos negócios do Gigante da Colina, Vitor Roma, ao LANCE!.

- O Vasco está construindo o melhor plano de sócios do Brasil, em parceria com a Easy Live, empresa do Grupo Artplan, uma gigante no mundo do entretenimento. A ideia é romper a lógica do programa de sócios como simples doação ou compra de ingressos, e fazer valer a certeza de que ser sócio do Vasco vale a pena. E vale a pena porque entregaremos ao sócio um conjunto de benefícios, oportunidades e experiências que nenhum outro clube do Brasil terá - garante o dirigente.

Alguns destes benefícios já são sabidos. Novidades foram reveladas naquela ocasião. Só que a meta é, também, numérica. O clube chegou a ter 180 mil sócios entre dezembro de 2019 e junho do ano passado, quando caiu para 115 mil no momento de haver a reassociação. Desde então os números vêm caindo pouco a pouco. Passado um ano, o quadro soma 61 mil pessoas.

- Nossa meta é voltar ao patamar dos 100 mil sócios até o final do ano e mostrar ao torcedor que ele não precisa ter o ingresso para ficar feliz em ser sócio do clube: só de benefícios e descontos ele terá muito mais do que a própria mensalidade que pagará mensalmente. Ainda neste início de mês o site "Vasco + Alegria" vai ao ar contando toda esta história - revelou Vitor Roma.

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A torcida cruz-maltina se gaba de ser reconhecidamente ativa nas redes sociais. De fato, em diferentes campanhas, digitais ou presenciais, os torcedores abraçaram a instituição. Roma quer retribuir.

- O mais legal é que em breve, esperamos, voltaremos a ter público nos estádios. O Vasco está firme no desejo de voltar ao Maracanã, ou seja, além de tudo que estamos construindo teremos a volta do matchday, e quem sair na frente terá preferência - explica, antes de completar: