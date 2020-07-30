Ao LANCE!, Ramon comenta situações de Raul e Guarín no Vasco: 'Têm que estar aqui de corpo e alma'

Crédito: Rafael Ribeiro/Vasco

Estar totalmente à disposição do Vasco é a exigência do técnico Ramon para que os jogadores que fazem parte do elenco serem aproveitados para a disputa do Campeonato Brasileiro. Convidado da série de transmissões ao vivo "De casa com o LANCE!", desta quinta-feira, o comandante cruz-maltino comentou sobre as situações dos meias Raul e Guarín. Os dois têm o futuro ainda indefinido no clube para o restante da temporada.

– A minha ideia passa muito pelo Guarín. É um grande jogador e a carreira dele fala por si só, fez muito sucesso lá fora. Num curto espaço de tempo aqui no Brasil com a camisa do Vasco e já mostrou o que se espera dele. Esse ano jogou três partidas apenas e a gente sabe da importância dele, mas ele tem que estar aqui de corpo e alma, vivendo todas as dificuldades e as dificuldades que estão por vir. A dificuldade de treinar e viver o dia a dia. A cabeça dele tem que estar voltada aqui. Espero que tudo isso se resolva. O tempo está passando e isso também é ruim para a parte física, técnica e tática – afirmou Ramon em relação ao colombiano, que está no país vizinho tratando de problemas particulares.

Bruno Gomes falou sobre renovação de contrato e a identificação com o Vasco (Assista no vídeo abaixo)Ramon não quis entrar em detalhes das questões contratuais dos atletas. Ao comentar sobre o volante Raul, ele adotou tom semelhante ao do caso de Guarín.

– Vejo o Raul como um jogador muito importante dentro do clube. Mas a situação dele é com a diretoria. Se ele resolver tudo o que tem para resolver, e ele ficando, sem dúvida nenhuma vai nos ajudar. Mas ele tem que ficar de corpo de alma. Se ele ficar, pode ser muito útil. Se não, temos que continuar o nosso trabalho.