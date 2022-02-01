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Ao L!, Victor Sá, atacante do Al-Jazira, sonha com gol do título contra o Palmeiras no Mundial de Clubes

Ex-Wolfsburg afirma que o clube dos Emirados Árabes deve pensar no confronto diante do AS Pirae, na próxima quinta-feira, mas busca estar na decisão do torneio...

Publicado em 01 de Fevereiro de 2022 às 10:55

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

01 fev 2022 às 10:55
Embora o Palmeiras só entre em campo pelo Mundial de Clubes no próximo dia oito de fevereiro, o Al-Jazira, do atacante Victor Sá, estreia no torneio diante do AS Pirae, nesta quinta-feira. Em entrevista ao LANCE!, o brasileiro contou sobre as expectativas para a competição e revelou o desejo de enfrentar o Verdão na decisão.FOCO NA ESTREIADesde o último dia 15, o clube dos Emirados Árabes, país sede do Mundial de Clubes, se prepara visando o torneio da Fifa. Embora o clube queira, no mínimo, repetir o feito alcançado em 2017, quando enfrentou o Real Madrid na semifinal e perdeu por apenas 2 a 1, o pensamento está na estreia diante da equipe do Taiti.
> Veja a tabela do Mundial de Clubes
- Em 2017, o Al-Jazira chegou às semifinais e fez um jogo duro contra o Real Madrid. Sabemos que a gente pode chegar longe e vamos lutar ao máximo. Nosso foco é a partida de estreia. O próximo jogo é sempre o mais importante e não podemos pensar em um adversário lá na frente. Nossa preparação e foco é para o AS Pirae.
Na chave do Al-Hilal e do Chelsea, Victor Sá também contou sobre a preparação que está sendo realizada. Além disso, o atleta afirmou que todo brasileiro tem o sonho de participar do Mundial de Clubes e que, apesar da dificuldade, está focado na taça.
- Tivemos uma pausa na liga, o que facilitou a nossa preparação. Nossa comissão tem trazido o máximo de informações sobre o adversário e estamos preparados para a estreia. Disputar o Mundial é a realização de um sonho. No Brasil, o torneio é sempre muito valorizado, crescemos com o desejo de disputar uma competiçõ desse tamanho. O pensamento é fazer o melhor e ajudar o Al-Jazira a chegar o mais longe possível.
SONHANDO COM A FINALDa base do Palmeiras, o atacante de 27 anos revelou que sonha com uma final diante do Verdão, mas apesar da gratidão ao Palestra, Victor Sá deseja balançar as redes de Weverton e sair com o título nas mãos.
- Seria um sonho fazer uma final contra o Palmeiras. Tive uma boa passagem na base do clube, aprendi muito lá. O meu desejo é que fosse um grande jogo em que pudesse marcar gol e o Al-Jazira conquistasse o título.
Mais um para a legião de brasileiros que vestiram a camisa do clube da Arábia Saudita, o atacante espera ser lembrado na história do Al-Jazira, que conta com nomes como Ricardo Oliveira, Keno e Romarinho, com um grande desempenho no Mundial.
- O clube valoriza muito os atletas que tiveram uma boa trajetória por aqui. Os torcedores lembram bastante do Ricardo Oliveira e de todos os outros brasileiros que passaram por aqui. Espero escrever a minha trajetória e deixar meu nome marcado na história.
Em 16 partidas disputadas na atual temporada, Victor Sá possui três gols marcados e quatro assistências distribuídas. O Al-Jazira conta com jogadores que pertencem a seleção dos Emirados Árabes, é dirigido pelo holandês Marcel Kaizer e tem como principal característica a velocidade e o jogo direto.
Crédito: VictorSáéumdosprotagonistasdoelencodoAl-Jazira(Foto:Divulgação/AlJazira

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