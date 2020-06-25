Ao L!, Thiago Maia diz que entrou em forma 'mais rápido do que em pré-temporada' e elogia segurança no Fla

Ainda em busca de uma vaga entre os titulares do Flamengo, Thiago Maia já demonstrou serviço e impressionou a torcida e Jorge Jesus nas oportunidades que teve. Agora, nesta retomada do futebol após as paralisações ocasionadas pela pandemia do novo coronavírus, o meio-campista garante já estar em forma para contribuir com a equipe rubro-negra; e "mais rápido do que em pré-temporada" - que geralmente ocorre depois de um mês de férias.

Em entrevista ao LANCE!, Thiago Maia destacou as peculiaridades de preparação ao longo deste período, tanto em casa, sob orientações do clube, quanto agora, no Ninho do Urubu.

- Todos nós mantivemos os treinamentos em casa durante a parada do futebol, inclusive com auxílio fundamental do Flamengo, que deu todo o suporte para que pudéssemos realizar as atividades. Ninguém encarou como férias. Por não ter ficado completamente parado, foi mais rápido do que em uma pré-temporada (ter entrado em forma). Com o primeiro jogo, conseguimos sentir realmente como estamos e o que ainda falta. Sempre com foco em aperfeiçoar meu trabalho e estar pronto - comentou. Ver essa foto no Instagram ❤️? Uma publicação compartilhada por Thiago Maia (@thiago.maia) em 18 de Jun, 2020 às 8:39 PDT Thiago Maia referiu-se ao jogo contra o Bangu, realizado na última quinta-feira, quando ele entrou no decorrer da vitória, sacramentada em 3 a 0, pela 4ª rodada da Taça Rio. O palco foi um Maracanã novamente sem público, o que ele apontou como "estranho", além de externar a sua percepção:

- É estranho jogar sem torcida, principalmente quando se joga no Flamengo que tem a Nação apoiando e lotando o Maracanã em todos os jogos. A energia da torcida faz falta. Nós, que estamos dentro de campo, temos a sensação de que falta algo. Em função do pouco barulho, conseguimos ouvir melhor as orientações do Mister, que se comunica conosco durante todo o jogo, como vocês sabem e veem. De qualquer forma, ele sempre pede concentração total e entrega máxima, independente das condições da partida.

SEGURANÇA NO 'NOVO NORMAL'

A discussão a respeito da volta do futebol em meio à pandemia tem gerado opiniões divergentes. O fato é que o Rubro-Negro se mobilizou e agitou os bastidores para que a bola voltasse a rolar o quanto antes.

E Thiago Maia, hoje com sete jogos acumulados pelo Fla e emprestado pelo Lille-FRA até o fim de desta temporada, assegurou que sente-se "confortável e seguro dentro do clube", após a realização dos protocolos internos.

- Acredito que a mudança da nossa rotina tenha me impactado mais. Temos um novo protocolo de higiene e hábitos para que todos permaneçam seguros. O Flamengo está sendo impecável, nos garantindo toda a segurança e auxílio que precisamos para este momento. Mesmo com todas as mudanças, me sinto confortável e seguro dentro do clube.

Confira outros trechos da entrevista:

Em sua chegada, você chegou a brincar sobre a intensidade de Jesus nos treinos. As cobranças foram as mesmas neste retorno, mesmo sem jogos marcados?​- A intensidade permanece a mesma de sempre. O Mister está muito bem amparado por uma comissão técnica competente, que conhece muito bem cada atleta e sabe dos nossos limites físicos.

Como é para vocês treinarem sem a definição de datas? ​- Procuramos nos manter focados nos trabalhos do dia a dia, independente de jogos agendados ou não. O Flamengo está preparado e nos sentimos muito amparados pelo clube. Estamos trabalhando forte para manter o nível que vínhamos apresentando antes da parada.