Ao L!, Pedro Rocha realça briga por espaço no Flamengo e revela elogios de Rafinha a Torrent

No futebol, quando há troca no comando técnico, os jogadores que não vêm sendo titulares tendem a injetar uma motivação extra para mostrar serviço ao novo treinador. O escolhido do Flamengo é Domènec Torrent, que deve assinar contrato nas próximas horas. E Pedro Rocha está de olho.

Emprestado ao Flamengo pelo Spartak Moscow-RUS, Pedro Rocha, ciente da concorrência de alto nível com Bruno Henrique, Vitinho, Gabigol, Michael, Pedro e companhia, admitiu que existe a "expectativa de mostrar o seu melhor" para o substituto de Jorge Jesus.

- Sem dúvidas (maior motivação com novo técnico). A motivação de jogar no Flamengo já tem que ser alta, independente se já tem treinador ou está trocando. Quem joga no Flamengo tem que estar sempre motivado e querendo fazer o seu melhor. Quando chega um novo treinador, todo mundo fica na expectativa de mostrar o seu melhor, ter oportunidades e sequência de jogos - disse Pedro Rocha, recente convidado do "De Casa com o LANCE!".

Pedro Rocha soma quatro jogos, sendo apenas um como titular, e um gol pelo Flamengo. A expectativa do atacante de 25 anos é ter mais espaço com, possivelmente, Torrent. Por falar no comandante catalão, ele desejou boas-vindas e revelou que Rafinha já o elogiou perante o grupo:

Ainda sobre Pep Guardiola, que teve Dome como auxiliar no Barcelona, Bayern de Munique e Manchester City, o atleta natural de Vila Velha (ES) vê um espelho a ser implementado no Flamengo:

- Acredito que, por ele ter trabalhado muito tempo com Guardiola, pense da mesma forma em estilo de jogo e equipe. Acredito que pode ter algo parecido (no estilo da equipe rubro-negra), mas o Flamengo tem grandes jogadores, e quem chegar, se for ele, vai procurar fazer o seu melhor para dar sequência nesses grandes campeonatos que estamos fazendo.

Cabe destacar que Pedro Rocha tem contrato de empréstimo, com opção de compra, até dezembro deste ano, mas pode ter o vínculo estendido por conta do alargamento das competições (em virtude da pandemia da Covid-19). O próprio camisa 32 falou sobre esse assunto, dentre outros. Confira o restante da entrevista abaixo:

TREINOS COM MAURÍCIO SOUZA (TÉCNICO DO SUB-20)​- (Treinos) Têm sido muito bom. O Maurício é um ótimo treinador, mostrou isso no começo do ano no Campeonato Carioca. Ele tem umas ideias muito boas, parecido um pouco com o que era o Mister. Cada vez mais ele tem colocado aquilo que acha importante para a gente melhorar. Essa semana que passamos com ele tem sido muito produtiva.

INTENSIDADE NO TRABALHO

- Nosso grupo é muito bom. Depois da saída do Mister, colocamos na cabeça que deveríamos continuar assim, principalmente nos treinamentos... aquela nossa intensidade que se vê nos jogos. Sabemos que isso é o nosso diferencial dentro do jogo, e colocamos na cabeça que deveríamos continuar porque faz diferença dentro de campo.

O DIA A DIA COM MAURICINHO

- O tratamento é muito bom. Ele tem nos tratado da melhor maneira, sempre passando aquilo que acha importante e o que a gente deve fazer. Tem sido muito bom esse período com ele, de muito aprendizado também.VAI RENOVAR COM O FLA?

- Por conta da pandemia, as conversas deram uma parada. Mas acredito que, com as coisas normalizando, o Flamengo vai atrás do meu empresário para estender o meu contrato, já que o campeonato (Brasileiro) vai até fevereiro do ano que vem, para que eu tenha mais tempo de Flamengo e mostrar de fato que é aqui no Flamengo que eu quero ficar.

CAMISA DO PRIMEIRO GOL GUARDADA

- Sempre guardo essas camisas importantes de estreia e gols. Ela (a camisa do primeiro gol pelo Flamengo, contra o Bangu) está guardada no armário, e, sem dúvidas, vou guardar para o resto da vida, com muito carinho.

DESPEDIDA DE JORGE JESUS

- Nós ficamos meio assim com a saída dele, não esperávamos, principalmente porque tinha acabado de renovar o contrato. Pegou um pouco de surpresa, mas vida que segue e o Flamengo não pode parar.

QUANDO SOUBE JESUS SAIRIA?

- Foi logo após o Carioca. Ele não tinha falado nada com a gente antes. Nós tínhamos folga de alguns dias e eu, particularmente, soube pela imprensa. Logo após isso, teve aquela despedida dele. Mas ele não chegou a avisar que estava saída. Nós acompanhávamos algumas especulações que o Benfica queria ele de qualquer forma, e a gente esperava que ele ficasse no Flamengo, mas vida que segue. Desejo toda sorte para ele. CLIMA DO VESTIÁRIO DO FLA

- No vestiário, o nosso grupo é muito bom. A maioria é resenha. O Diego Alves é o cara que mais brinca, está sempre deixando o ambiente leve e descontraído.

RECEPÇÃO DA NAÇÃO

- Estava sendo muito boa, mas agora não está dando para sair. Fui muito bem recebido aqui no Rio de Janeiro. Sempre que saía com a minha família era bem tratado por todos os rubro-negros. Todos desejando boa-sorte nesse ano. Fiquei muito feliz e ser bem recebido assim. É muito importante.

PREFERE JOGAR COM PONTA?

- Foi onde tive mais sucesso na minha carreira, jogando mais aberto pelas pontas. Foi onde mais joguei e sei atuar melhor. Mas também gosto de jogar mais avançado, de atacante, só que ainda estou me adaptando porque não joguei tanto nessa posição. Joguei mais pela ponta e tenho mais sucesso por ali, mas não é uma preferência.

DEU CONTA COMO 'AVANÇADO' COM JJ?

- Acredito que sim. Dentro daquilo que ele pedia, estava fazendo da melhor forma. Sem dúvidas aprendi bastante. Venho treinando diariamente e me aperfeiçoando cada vez mais.

PASSAGEM PELO CRUZEIRO

- Cheguei em abril do ano passado. O time estava bem, principalmente na Libertadores, e cheguei para fazer o meu melhor e dar sequência no trabalho. Infelizmente, no ano passado, aconteceram muitas coisas extracampo que complicou um pouco, e no final terminamos rebaixados. Mas queria ressaltar que todo mundo fez o possível dentro de campo para evitar o rebaixamento. Infelizmente não são só os jogadores que têm que fazer o seu melhor. Acredito que o extracampo também precisa ser quase que excelente para as coisas fluírem da melhor maneira. O Cruzeiro é um clube muito grande, e tenho certeza que vai voltar para a Série A. É um clube que tenho um carinho enorme, mas infelizmente caiu para a Série B.

PASSAGEM PELO GRÊMIO

- O torcedor gremista sempre teve um carinho enorme por mim. Desde que saí do Grêmio, até hoje, recebo muitas mensagens. Fico muito feliz com isso. Subi para o profissional em 2015 e, sem dúvida, foi um clube que projetou a minha carreira. Fico feliz com todas as mensagens e carinho que recebo deles.

UNIÃO NO ELENCO TRICOLOR

- Nosso grupo era muito bom. Quando se tem um grupo bom, as coisas dentro de campo costumam dar certo. Sempre estávamos nos reunindo, fazendo churrasco ou alguma outra coisa. Isso faz com que o grupo fique mais unido e, por isso, conquistamos tudo aquilo naqueles anos. O Renato (Gaúcho) é uma pessoa que preza muito por isso, que o grupo esteja sempre unido e remando para o mesmo lado, e ele era um pilar do nosso grupo que fez aquelas coisas acontecerem.

INSPIRAÇÃO EM CR7 E NEYMAR

- Sempre gostei muito do Cristiano Ronaldo. Até pela posição, sempre gostei muito do futebol dele, e procuro fazer o meu melhor sempre. Lógico que sem comparação, mas algumas coisas procuro fazer pelo menos próximo do que ele faz. E também o Neymar que é o nosso maior ídolo no Brasil e é um jogador extraordinário, que me inspiro no futebol.

O QUE ESPERAR DE PEDRO ROCHA NA TEMPORADA