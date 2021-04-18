Ao L!, Jean Victor analisa campanha do Boavista no Carioca e projeta duelo contra o Vasco em Bacaxá

Crédito: Apesar da campanha, Jean Victor tem chamado atenção de alguns clubes com bons jogos (Reprodução/Instagram

Após a boa campanha do Boavista na última edição do Campeonato Carioca, a expectativa era alta em torno da equipe. No entanto, o Verdão de Saquarema não conseguiu repetir o feito e ocupa apenas a nona colocação do Estadual 2021. Com isso, em entrevista ao LANCE!, o lateral-esquerdo Jean Victor analisou o desempenho, falou sobre a classificação na Copa do Brasil e projetou o duelo contra o Vasco, deste domingo, às 18h30, no Elcyr Resende.

> Confira a classificação do Campeonato Carioca- Conseguimos manter a base da equipe de 2020, o que foi uma grande conquista, mas acredito que o crucial, foram os jogos contra o Macaé que tomamos o empate no último minuto e a derrota pro Nova Iguaçu, onde perdemos 5 pontos que nos ajudariam muito durante a competição. Foram jogos que perdemos um pouco o foco durante a partida e não conseguimos a vitória - analisou, e completou:

- A expectativa é a melhor possível (duelo com o Vasco), pois em todas as partidas contra os grandes neste Estadual, a nossa equipe se portou muito bem e conseguimos contra Botafogo e Flamengo, o empate, que foi um resultado bom pra nós. Temos que entrar sabendo da dificuldade que iremos enfrentar, pois se trata de uma grande equipe, que tem um excelente treinador e jogadores de muita qualidade. É estar o tempo todo focado e com muita atitude para se Deus quiser, conquistarmos a vitória - disse.

> Confira mais notícias sobre o Vasco da Gama

O lateral-esquerdo teve uma passagem pelo Paraná, onde disputou a Série B de 2020. Com a camisa paranista, foram 34 jogos e dois gols. De volta ao Boavista, o atleta acredita estar mais maduro e ter crescido profissionalmente com a sequência de jogos. Apesar da campanha irregular, ele tem chamado a atenção de alguns clubes e sonha em atuar por um time grande do país.

- Acredito sim estar mais maduro. O fato de ter uma sequência de jogos e estar sempre atuando, me ajudou muito a crescer profissionalmente. Lógico também não esquecendo o trabalho do dia a dia, ao qual busco estar sempre em evolução. Tenho muitos sonhos e com certeza um deles, é atuar em uma grande equipe da elite nacional. Estou trabalhando muito para conquistar um futuro melhor e atuar nesse grande cenário do futebol brasileiro - revelou.

Mesmo sem chances de classificação, o Verdão de Saquarema pode garantir uma vaga na disputa da Taça Rio, caso fique entre 5º e 8º. A equipe também ainda sonha com uma vaga na Copa do Brasil e na Série D do próximo ano: "Campeonatos que dão calendário para o clube e geram oportunidades para todos", comentou Jean.Jean Victor defendeu o Paraná na Série B 2020 (Divulgação/Paraná)Além disso, ainda nesta temporada, o clube segue vivo na Copa do Brasil 2021, e aguarda o sorteio para conhecer seu adversário na terceira fase. A Série D, por sua vez, terá início em julho e o time da Região dos Lagos está no grupo 7 ao lado de Bangu, Santo André, Portuguesa (SP), Cianorte (PR), São Bento (SP), Inter de Limeira e Madureira.

- Foi muito importante essa classificação (Copa do Brasil), pois estamos entre as 32 melhores equipes do Brasil. É uma visibilidade gigantesca que dá para o clube. Fora o valor de cada classificação conquistada que ajuda e muito a parte financeira da instituição, para honrar com os compromissos do clube no decorrer do ano - ressaltou, e acrescentou:

- Será uma competição muito disputada (Série D), mas que entraremos sempre focados no acesso. Acredito muito que temos capacidade de conquistar esse feito, mas sabemos que teremos que trabalhar muito para concretizar esse tão sonhado objetivo - explicou.

Por fim, o jogador, que foi revelado pelo Botafogo e campeão da Série B em 2015, falou sobre o atual momento do Glorioso nesta temporada. Eliminados da Copa do Brasil para o ABC e também do Carioca, os comandados de Marcelo Chamusca terão pela frente o maior desafio do ano: Série B. Com um grupo em formação, a equipe da estrela solitária tentará retornar à elite do futebol brasileiro.

> Confira mais notícias sobre o Botafogo