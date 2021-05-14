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Ao L!, Helinho, do RB Bragantino, analisa duelo contra o Palmeiras pelo Paulista: 'Vai ser um jogo de detalhe'

Atacante projetou as duas equipes, que se enfrentam nesta sexta, às 19h. Ele revelou que acredita que aquela que errar menos terá mais chance de garantir a vaga nas semifinais...

Publicado em 14 de Maio de 2021 às 10:49

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

14 mai 2021 às 10:49
Crédito: Helinho está entre os jogadors relacionados para jogo decisivo diante do Palmeiras (Ari Ferreira/Red Bull Bragantino
Com um calendário apertado em virtude da pandemia, RB Bragantino e Palmeiras fazem, nesta sexta, às 19h30, no Nabi Abi Chedid, o confronto válido pelas quartas de finais do Campeonato Paulista. Em entrevista ao LANCE!, o jovem atacante Helinho analisou as duas equipes e destacou que será um jogo definido no detalhe.
> Confira a tabela do Campeonato Paulista- Vai ser um jogo de detalhe. Acredito que o time que errar menos tem uma chance maior de poder estar disputando a semifinal no sábado. São duas equipes que gostam de jogar com e sem a bola, vai ser um grande jogo - disse o jogador.
> Confira mais notícias sobre o futebol brasileiro
Desfalque nos últimos quatro jogos, Helinho está recuperado das dores no calcanhar, e voltou a ser relacionado pelo técnico Maurício Barbieri para o confronto diante do Alviverde. Vale destacar que existe a possibilidade do jogador estar entre os titulares. Ele comentou sobre a importância de decidir em casa, já que o Massa Bruta teve uma campanha melhor que seu adversário.na primeira fase.
- Muito importante decidir o jogo em casa, já conhecemos o gramado, e isso é um bom adianto para nossa equipe. Devemos respeitar o Palmeiras pela história, mas acima de tudo respeitar a nós mesmo - frisou o atleta.
Desde o início da parceria com a Red Bull, o Bragantino tem apostado em um elenco jovem e bastante qualificado. Por outro lado, os mais experientes do grupo como o goleio Júlio César são considerados referências e ajudam no desenvolvimento do grupo. Além dele, o elenco tem Claudinho, que ganhou prêmios por seu desempenho no Brasileirão, e segue sendo o craque do time.
- É um grupo jovem que com o passar do tempo estamos evoluindo juntos como equipe e como ser humanos, estou muito feliz em poder fazer parte desse projeto incrível que o RB Bragantino está propondo para todos nos jovens. Ainda vamos crescer muito - destacou, e em seguida acrescentou.
- Todo dia um aprende com o outro e assim estamos formando uma equipe cascuda com jogadores jovens. Nosso exemplo aqui é o Júlio César, que nos ensina muito no dia a dia, e sobre o Claudinho, minha relação com ele é muito boa, todos estão felizes com a evolução dele e com certeza nos ajuda muito. É um craque - elogiou.
Em paralelo às quartas de finais do Paulistão, o Massa Bruta terá pela frente dois jogos fora de casa para tentar garantir a classificação para a próxima fase da Copa Sul-Americana. Com o empate sem gols entre Talleres e Tolima, a equipe terá que vencer os adversários e torcer por um tropeço do Emelec para assegurar a vaga.
- Com inteligência e sabedoria (comportamento fora de casa). Devemos ir para esses dois jogos da Sul-Americana para ganhar os jogos. Independente onde seja o jogo, o empate não nos interessa e sim só a vitória, então vamos com tudo - disse.
Por fim, o jogador, de 21 anos, disse que o futebol tem sido uma atividade segura, visto que os atletas fazem constantes testes antes e depois das partidas. Ele também afirmou que sente falta da torcida, mas recomendou que todos fiquem em casa de maneira segura, sem aglomerações para evitar o contágio e diminuir os riscos.
- Com a torcida a nosso favor é bom, porque ajuda a dar uma pressão no adversário, mas sabemos a situação em que o mundo está vivendo. Fiquem em casa - alertou, e completou.
- O futebol é muito seguro, porque fazemos teste do COVID-19 toda semana antes e depois do jogos. Assim temos controle sobre essa situação, se der positivo em alguém, essa pessoa já fica isolada e já é um avanço para todos nós, família, amigos, etc. Acredito sim que o futebol está sendo um meio seguro - opinou.

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