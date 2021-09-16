Ao L!, Daniel Borges nega 'disputa' com Rafael na lateral e comemora reforço: 'Quem ganha é o Botafogo'

Crédito: Vítor Silva/Botafogo

Uma frase ecoa entre alguns botafoguenses nas redes sociais diante da sequência de nove vitória em 11 jogos que o clube vive na Série B do Brasileiro: "o Botafogo tá embalado!". Daniel Borges, contudo, prefere deixar o embalo de lado e focar na competição com calma, aproveitando o clima criado. O lateral-direito explicou, em entrevista exclusiva ao LANCE!.

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– Prefiro dizer que nós estamos em uma sequência boa, vivendo um bom momento na Série B. É difícil manter uma sequência de vitórias, quando conseguimos engatar algo assim tem que aproveitar o momento. É um campeonato traiçoeiro e difícil, não podemos baixar a guarda em momento nenhum - afirmou.

Daniel tem sido uma das referências técnicas desta sequência positiva, vivida desde a chegada de Enderson Moreira. O defensor, inclusive, marcou o primeiro gol com pelo Botafogo na vitória sobre o Londrina, no último sábado.– Foi uma alegria imensa porque a gente trabalha a semana toda, são jogos atrás de jogos. Quando marcamos gol é um momento de êxtase muito grande. A gente libera tudo que tem para liberar, de felicidade, força, tudo... Fazer um gol com a camisa do Botafogo dentro de casa foi uma felicidade enorme, só faltou a torcida ali para poder comemorar junto - comemorou.

CHEGADA DE RAFAELDaniel vai ganhar uma companhia de peso na lateral-direita. Nessa semana, o Botafogo apresentou oficialmente Rafael, que chega com status de contratação da temporada. O atual titular, contudo, vê a nova contratação para o setor com olhos positivos.

– A concorrência existe todos os dias. Temos o Jonathan e o Warley, que agora vem jogando mais à frente. Pressão existe sempre, isso nunca vai mudar. Ele (Rafael) é um grande jogador, não preciso nem falar da história dele, todos nós conhecemos e sabemos o potencial dele. Espero que ele venha e posso nos ajudar. É bom ter jogadores de alto nível porque isso gera uma disputa sadia e quem ganha é o clube. Tomara que ele nos ajude bastante - analisou.

– Ele chegou ontem (terça-feira) para fazer os exames, a gente só se cumprimentou, deu bom dia. Tínhamos que fazer os nossos afazeres, então ainda não tivemos muito contato. Mas sei que com o decorrer dos dias vamos nos entrosar cada vez mais - completou.

O QUE VEM POR AÍ?Enderson chegou com o Botafogo na 14ª colocação no Campeonato Brasileiro. Atualmente, o clube ocupa a 3ª posição, vivendo uma sequência de nove vitórias em 11 jogos e sendo o único time com 100% de aproveitamento no returno. Mas o que vem agora?

+ Sistema defensivo do Botafogo evoluiu muito desde a chegada de Enderson Moreira​– Temos que ir passo a passo. A partir do momento que chegarmos na casa dos 50 pontos a gente pode falar sim em acesso. Enquanto isso, temos que pensar jogo a jogo, é pensar em pontuar. O Brasileiro é traiçoeiro, todos os times têm altos e baixos, então o foco tem que sempre na próxima partida. A preocupação de cada semana é o jogo - respondeu Daniel.

– A vontade. É a vontade que todo mundo tem de ganhar, a vontade que todo mundo tem de deixar o Botafogo onde não deveria ter saído. Parece clichê falar assim, mas realmente tem clubes com histórias e precisam ficar na Série A. É o comprometimento de todos para fazer com que o clube volte - declarou.MAIS DECLARAÇÕES DE DANIEL BORGES

Adaptação- Minha adaptação aqui foi muito boa e rápida. É a oportunidade da minha vida, estou em um gigante do futebol brasileiro. Poder ajudar a equipe fazendo gols e boas partidas é um orgulho imenso e vou continuar dando a minha vida para esse clube.

Clima no elenco- O fato de ter vindo o Diego e o Oyama junto deixou tudo mais fácil, mas eu já conhecia alguns jogadores aqui. Isso ajudou muito a adaptação e que eu entrosasse eles com a rapaziada. Nem tenho o que falar sobre do nosso grupo, tá louco... A rapaziada está sempre feliz, brincando, acho que isso reflete dentro de campo. Somos um grupo unido e, mais do que tudo, amigos fora de campo.

Participação da torcida nas redes sociais- Quando saem esses memes você não tem noção de como fica a zoação no vestiário (risos). Isso acaba descontraindo um pouco, vai tirando um pouco a pressão. Essas brincadeiras e alegrias vindas dos memes são muito engraçadas.

Possível retorno de Gatito Fernández- É bacana. O contato que eu tenho com o Gatito é ali no vestiário, de conversa, brincadeiras e tal. Mas a gente vê um jogador que está há muito tempo parado voltando de contusão já treinando no campo, mesmo que separado, ele já faz exercícios que ele não fazia há dois meses. É triste ver um companheiro no departamento médico porque é muito bom estar em campo. Sempre passamos na fisioterapia e damos um alô para quem está lá, também tem o Ronald que está voltando, sempre damos um apoio moral para os caras voltarem o mais rápido possível.