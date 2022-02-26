Ao desembarcar no Brasil, Vítor Pereira mostra confiança no Corinthians: 'Acredito no projeto'

O novo técnico do Corinthians, Vitor Pereira, desembarcou na manhã deste sábado (26) no aeroporto internacional de Guarulhos, em São Paulo, para iniciar sua trajetória no Timão.> GALERIA: Veja todos os técnicos estrangeiros na história do Corinthians

​A movimentação de torcedores corintianos começou por volta de 5h, e o avião do técnico português pousou por volta de 6h50 (horário de Brasília).

A torcida, juntamente da imprensa, ficou esperando o novo treinador até às 8h, quando ele aparece no saguão do desembarque do terminal 3.

- Eu conheço muitos (jogadores do elenco). E por achar que têm qualidade é que vim. Acredito no projeto. Agora tem que começar a trabalhar para perceber mais concretamente o que tenho - disse Vítor.

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​Cerca de 40 torcedores compareceram ao aeroporto internacional de Guarulhos para recepcionar o novo treinador, que explicou os motivos que o levaram a aceitar a proposta do Timão.

- Por isso mesmo (pelos torcedores). Milhões com paixão por esta nação, um grande clube, um campeonato competitivo - ponderou.

Após atender a imprensa, o lusitano pegou uma bandeira de um dos torcedores presentes e posou para fotos. > GALERIA: Veja quantos estrangeiros trabalham em clubes do Brasil

​Vítor confirmou que estará presente nos camarotes da Neo Química Arena no domingo (27), para acompanhar o Corinthians contra o Red Bull Bragantino, às 11h, pelo Paulistão. No entanto, sua estreia oficial será no próximo sábado (5), no Morumbi, diante do São Paulo, no clássico Majestoso.

Vítor Pereira assinará um contrato com o Time do Povo até 31 de dezembro de 2022.