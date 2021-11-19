Ao cumprir tabela, Vasco pode ser o 'fiel da balança' para a definição dos rebaixados na Série B; Entenda

A torcida do Vasco só pensa na reformulação do elenco e nos novos profissionais que serão contratados para 2022. O Cruz-Maltino, entretanto, ainda tem dois jogos para cumprir tabela e pode ser o "fiel da balança" na luta contra o rebaixamento para a terceira divisão. Sem chance de acesso, a equipe terá pela frente dois adversários que estão na luta para permanecer na segundona: Remo e Londrina, e pode decidir o caminho dos adversários. Sem vencer há um mês, o time entrará em campo pela última vez em São Januário no ano. Com uma campanha repleta de números negativos, só resta ao clube tentar juntar os cacos e demonstrar dignidade nas duas rodadas que restam. Antes do jogo desta sexta, o Gigante da Colina já havia tropeçado contra dois times que ainda buscam a permanência: Vitória e Vila Nova.

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Diante do Rubro-Negro baiano, uma derrota pesada por 3 a 0 em plena Colina Histórica, que sacramentou as demissões do técnico Fernando Diniz e do diretor executivo Alexandre Pássaro. Na última segunda, já com o interino Fábio Cortez, um empate por 2 a 2 contra os goianos, fora de casa.

A disputa contra a zona da degola promete ser intensa na Série B. O Remo, adversário do Vasco nesta noite, soma 41 pontos e só está à frente do Londrina por causa do número de vitórias (11 x 10). O Leão se complicou ainda mais após a decisão do STJD de devolver os pontos do Brusque. OS catarinenses haviam sido punidos por causa da injúria racial proferida contra o jogador Celsinho, do Londrina.

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O Tubarão também foi prejudicado com a decisão, já que o Quadricolor subiu para 44 pontos, três de diferença restando duas rodadas. Os paranaenses visitam o Vila Nova, também nesta sexta, e só a vitória interessa. Apesar da reação, o time continua na zona de rebaixamento nesta reta final e precisa de dois triunfos.

No dia 28, o campeonato terá o seu ato final, e o Vasco irá visitar o Londrina, no Estádio do Café. Com todos os jogos no mesmo horário, às 16h, os cariocas podem ser decisivos nesta briga. O Vitória, por sua vez, soma 40 pontos e terá dois duelos difíceis contra o CRB, fora de casa, e o Vila Nova, no Barradão.

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Os alagoanos ainda sonham com o acesso, enquanto os goianos têm 45 pontos e chances remotas de queda. Além do Tigre, o Operário (PR) também soma 45, porém tem 12 vitórias, o que dá uma tranquilidade um pouco maior para os paranaenses, no Estádio Augusto Bauer, e finaliza a competição diante do Goiás, que está bem próximo do acesso, na Serrinha.

Outro time que também trava essa batalha é a Ponte Preta. A Macaca tem 43 pontos e visita o Confiança, que está perto do rebaixamento, no sábado. Na última rodada, a equipe decide em Campinas, contra o Coritiba, que já garantiu o retorno à elite do futebol brasileiro em 2022.

Confira as últimas partidas das equipes que lutam contra o Z4*

Operário (45 pontos - 1% de chance) - Brusque (fora) e CRB (em casa);Vila Nova (45 pontos - 2% de chance) - Londrina (em casa) e Vitória (fora);Brusque (44 pontos - 3% de chance) - Operário (em casa) e Goiás (fora);Ponte Preta (43 pontos - 13% de chance) - Confiança (fora) e Coritiba (em casa);Remo (41 pontos - 46% de chance) - Vasco (fora) e Confiança (em casa);Londrina (41 pontos - 53% de chance) - Vila Nova (fora) e Vasco (em casa);Vitória (40 pontos - 82% de chance) - CRB (fora) e Vila Nova (em casa);Confiança (36 pontos - 98% de chance) - Ponte Preta (em casa) e Remo (fora).

* Números de acordo com o portal "Infobola", do matemático Tristão Garcia.