Antes, ‘Rei dos empates’, Botafogo acumula sequência de derrotas

No último domingo, o Botafogo perdeu para o Santos, na Vila Belmiro, em partida válida pela 30ª rodada do Brasileirão. O resultado marcou a décima derrota do Glorioso em 11 jogos disputados até aqui no segundo turno. O time, que tanto empatou no primeiro turno, agora acumula sequências de derrotas.Quem será rebaixado? Quem será campeão? Simule agoraNo primeiro turno do Campeonato Brasileiro, o Botafogo teve 11 empates, três vitórias e cinco derrotas. Com isso, o Alvinegro terminou a primeira parte da competição com 20 pontos somados, o que representa um aproveitamento de aproximadamente 35%.No começo do segundo turno, o clube de General Severiano emplacou uma sequência de seis derrotas seguidas (o jogo contra o São Paulo era válido pelo primeiro turno, portanto, não entra na conta). O jejum foi interrompido com a vitória de virada sobre o Coritiba, no Couto Pereira.
Até aí, o Botafogo acumulava números preocupantes para uma equipe que luta contra o rebaixamento: não pontuou no mês de novembro; e ficou mais de dois meses sem vencer.A alegria durou pouco. O Botafogo já embalou mais uma sequência de quatro partidas sem vencer. O aproveitamento do Glorioso na competição é de aproximadamente 25,6% - pior marca da competição - e no segundo turno é de aproximadamente 9,1%.