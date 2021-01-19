Antes, ‘Rei dos empates’, Botafogo acumula sequência de derrotas

No último domingo, o Botafogo perdeu para o Santos, na Vila Belmiro, em partida válida pela 30ª rodada do Brasileirão. O resultado marcou a décima derrota do Glorioso em 11 jogos disputados até aqui no segundo turno. O time, que tanto empatou no primeiro turno, agora acumula sequências de derrotas.Quem será rebaixado? Quem será campeão? Simule agoraNo primeiro turno do Campeonato Brasileiro, o Botafogo teve 11 empates, três vitórias e cinco derrotas. Com isso, o Alvinegro terminou a primeira parte da competição com 20 pontos somados, o que representa um aproveitamento de aproximadamente 35%.No começo do segundo turno, o clube de General Severiano emplacou uma sequência de seis derrotas seguidas (o jogo contra o São Paulo era válido pelo primeiro turno, portanto, não entra na conta). O jejum foi interrompido com a vitória de virada sobre o Coritiba, no Couto Pereira.