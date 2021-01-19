Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Antes, ‘Rei dos empates’, Botafogo acumula sequência de derrotas

Alvinegro tem menos de 10% de aproveitamento no segundo turno do Brasileirão e vive situação delicada para escapar da degola do Brasileirão; LANCE! mostra os números...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

19 jan 2021 às 08:00

Publicado em 19 de Janeiro de 2021 às 08:00

Crédito: Vítor Silva/Botafogo
No último domingo, o Botafogo perdeu para o Santos, na Vila Belmiro, em partida válida pela 30ª rodada do Brasileirão. O resultado marcou a décima derrota do Glorioso em 11 jogos disputados até aqui no segundo turno. O time, que tanto empatou no primeiro turno, agora acumula sequências de derrotas.Quem será rebaixado? Quem será campeão? Simule agoraNo primeiro turno do Campeonato Brasileiro, o Botafogo teve 11 empates, três vitórias e cinco derrotas. Com isso, o Alvinegro terminou a primeira parte da competição com 20 pontos somados, o que representa um aproveitamento de aproximadamente 35%.No começo do segundo turno, o clube de General Severiano emplacou uma sequência de seis derrotas seguidas (o jogo contra o São Paulo era válido pelo primeiro turno, portanto, não entra na conta). O jejum foi interrompido com a vitória de virada sobre o Coritiba, no Couto Pereira.
Até aí, o Botafogo acumulava números preocupantes para uma equipe que luta contra o rebaixamento: não pontuou no mês de novembro; e ficou mais de dois meses sem vencer.A alegria durou pouco. O Botafogo já embalou mais uma sequência de quatro partidas sem vencer. O aproveitamento do Glorioso na competição é de aproximadamente 25,6% - pior marca da competição - e no segundo turno é de aproximadamente 9,1%.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

botafogo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Eleições no Peru: como crises políticas levaram país a ter 'economia zumbi' e acabaram com mito de seu crescimento ilimitado
Imagem de destaque
Engenheiro de 37 anos desaparece após corrida por app em Vila Velha
Imagem de destaque
TJES nega indenização de R$ 358 mil por 'estelionato sentimental'

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados