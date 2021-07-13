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Antes de jogo da Libertadores, Fluminense paga mês de junho a jogadores e funcionários

Clube fica devendo apenas os direitos de imagem aos atletas que recebem esta quantia e está em dia na CLT
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Publicado em 13 de Julho de 2021 às 15:54

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

13 jul 2021 às 15:54
Crédito: Lucas Merçon/Fluminense
Pouco antes de entrar em campo pelas oitavas de final da Libertadores, o Fluminense realizou o pagamento dos vencimentos da CLT de junho a jogadores e funcionários, nesta terça-feira. A única coisa ainda em aberto são os direitos de imagem que alguns atletas recebem.
+ Lembra de todos? Veja os últimos uniformes lançados pelo Fluminense
A folha havia vencido no quinto dia útil deste mês. Desde abril, o clube vem conseguindo se manter em dia, normalmente com apenas alguns dias de atraso.
Para esta temporada, o Fluminense espera um alívio no caixa com a participação na Libertadores e na Copa do Brasil. Por ter ido à fase de grupos do torneio continental, o Tricolor já embolsou 1 milhão de dólares a cada jogo como mandante. Ou seja, algo na casa dos R$ 16,9 milhões. Além disso, somou mais US$ 1,05 milhão de dólares (cerca de R$ 5,5 milhões na cotação atual) pela vaga nas oitavas.
Outra quantia que entra na conta é da Copa do Brasil, com a classificação às oitavas após eliminar o Red Bull Bragantino. O clube embolsou R$ 2,7 milhões de premiação.
+ Veja todos os confrontos da Libertadores
O Fluminense entra em campo nesta terça-feira pelo jogo de ida das oitavas de final da Libertadores contra o Cerro Porteño. A partida em Assunção, no Paraguai, às 19h15 (de Brasília), tem transmissão em tempo real do LANCE!.

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