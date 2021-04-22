  • Antes de estreia na Libertadores, Richarlison manda recado e deseja sorte ao Fluminense
Jogador passou pelo clube entre 2016 e 2017, atualmente está no Everton, mas continua acompanhando o dia a dia do Tricolor carioca
...

Publicado em 22 de Abril de 2021 às 17:26

Crédito: NELSON PEREZ/FLUMINENSE F.C.
O Fluminense terá um torcedor especial para a estreia na Libertadores, nesta quinta-feira, às 19h, contra o River Plate. O atacante Richarlison, que teve passagem pelo clube e atualmente está no Everton (ING), mandou um recado especial para a equipe na partida no Maracanã e na sequência da temporada. O vídeo foi postado na conta em português da equipe inglesa.
- Passando para desejar boa sorte na Libertadores e em todas as competições no Brasil. Espero que possam ter uma excelente temporada. Estamos juntos e saudações tricolores - disse o jogador.
Richarlison chegou ao Flu em 2016 após se destacar no América-MG, clube que o revelou. Ele saiu em julho de 2017 e, ao todo, disputou 67 jogos e marcou 19 gols. Mesmo na Inglaterra, o jogador já manifestou diversas vezes a torcida pelo Tricolor e continua acompanhando a equipe.

