Antes de estreia na Libertadores, Richarlison manda recado e deseja sorte ao Fluminense

O Fluminense terá um torcedor especial para a estreia na Libertadores, nesta quinta-feira, às 19h, contra o River Plate. O atacante Richarlison, que teve passagem pelo clube e atualmente está no Everton (ING), mandou um recado especial para a equipe na partida no Maracanã e na sequência da temporada. O vídeo foi postado na conta em português da equipe inglesa.
- Passando para desejar boa sorte na Libertadores e em todas as competições no Brasil. Espero que possam ter uma excelente temporada. Estamos juntos e saudações tricolores - disse o jogador.
Richarlison chegou ao Flu em 2016 após se destacar no América-MG, clube que o revelou. Ele saiu em julho de 2017 e, ao todo, disputou 67 jogos e marcou 19 gols. Mesmo na Inglaterra, o jogador já manifestou diversas vezes a torcida pelo Tricolor e continua acompanhando a equipe.