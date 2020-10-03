Antes de duelo contra o Barcelona, Julen Lopetegui elogia o rival: 'Adversário magnífico'

Crédito: Divulgação / Site oficial do Sevilla

O Sevilla está pronto para o confronto com o Barcelona, neste domingo, pelo Campeonato Espanhol, no Camp Nou. E o técnico Julen Lopetegui elogiou o time catalão, que começou a temporada muito bem com o trabalho do novo treinador, o holandês Ronald Koeman.

- É um novo jogo contra um adversário que é muito bom, com um novo treinador com energias renovadas e que está mostrando coisas muito boas. Cada jogo é uma nova situação e uma oportunidade. Temos que fazer o que queremos: um bom jogo contra um adversário magnífico e chegar ao limite. Não há outra maneira de jogar contra o Barcelona - disse Lopetegui.

O Barcelona não terá à disposição o zagueiro Lenglet, que foi expulso no último jogo. Substituto natural, Umtiti também está fora do duelo, mas por lesão. O técnico do Sevilla minimizou as baixas blaugranas e elogiou o elenco do time da Catalunha.