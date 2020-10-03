Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Antes de duelo contra o Barcelona, Julen Lopetegui elogia o rival: 'Adversário magnífico'
futebol

Antes de duelo contra o Barcelona, Julen Lopetegui elogia o rival: 'Adversário magnífico'

Técnico do Sevilla elogia forma do time de Ronald Koeman, minimiza baixas na defesa do Barça e diz que seu time precisa se doar ao máximo: "chegar ao limite"...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

03 out 2020 às 14:00

Publicado em 03 de Outubro de 2020 às 14:00

Crédito: Divulgação / Site oficial do Sevilla
O Sevilla está pronto para o confronto com o Barcelona, neste domingo, pelo Campeonato Espanhol, no Camp Nou. E o técnico Julen Lopetegui elogiou o time catalão, que começou a temporada muito bem com o trabalho do novo treinador, o holandês Ronald Koeman.
- É um novo jogo contra um adversário que é muito bom, com um novo treinador com energias renovadas e que está mostrando coisas muito boas. Cada jogo é uma nova situação e uma oportunidade. Temos que fazer o que queremos: um bom jogo contra um adversário magnífico e chegar ao limite. Não há outra maneira de jogar contra o Barcelona - disse Lopetegui.
O Barcelona não terá à disposição o zagueiro Lenglet, que foi expulso no último jogo. Substituto natural, Umtiti também está fora do duelo, mas por lesão. O técnico do Sevilla minimizou as baixas blaugranas e elogiou o elenco do time da Catalunha.
- Todos temos baixas, mas o Barcelona tem um plantel tremendamente grande e quem jogar estará preparado. Estamos diante de uma grande equipe e que jogue um ou outro não é o importante.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

barcelona
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Ciclovia entre Vila Velha e Guarapari sinaliza novos tempos na mobilidade
Editais e Avisos - 09/04/2026
Imagem de destaque
Porto Vitória volta a perder, mas segue com chances na Copa Verde

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados