Antes de decisão do Carioca, Fluminense paga salários de fevereiro a jogadores e funcionários

O Fluminense teve uma boa notícia na véspera de iniciar a decisão do Campeonato Carioca. O clube efetuou, nesta terça-feira, o pagamento da folha salarial de fevereiro, que venceu no quinto dia útil de março, a jogadores e funcionários. Dois terços do 13º que deveriam ser pagos ainda em 2021 seguem em aberto.Essa era uma das pendências do clube nos últimos tempos e uma das coisas que justificou a negociação de Luiz Henrique para o Real Betis, da Espanha. O garoto foi liberado por 9 milhões de euros (R$ 48,7 milhões), com variáveis de metas de mais 4 milhões de euros (R$ 21,6 milhões). O clube também aguarda os valores por ter disputado a segunda e terceira fase da Libertadores.