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Antes de decisão do Carioca, Fluminense paga salários de fevereiro a jogadores e funcionários

Clube agora tem em aberto dois terços do 13º e também os direitos de imagens dos atletas que recebem esses valores...

Publicado em 29 de Março de 2022 às 18:39

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

29 mar 2022 às 18:39
O Fluminense teve uma boa notícia na véspera de iniciar a decisão do Campeonato Carioca. O clube efetuou, nesta terça-feira, o pagamento da folha salarial de fevereiro, que venceu no quinto dia útil de março, a jogadores e funcionários. Dois terços do 13º que deveriam ser pagos ainda em 2021 seguem em aberto.Essa era uma das pendências do clube nos últimos tempos e uma das coisas que justificou a negociação de Luiz Henrique para o Real Betis, da Espanha. O garoto foi liberado por 9 milhões de euros (R$ 48,7 milhões), com variáveis de metas de mais 4 milhões de euros (R$ 21,6 milhões). O clube também aguarda os valores por ter disputado a segunda e terceira fase da Libertadores.
O Tricolor quase se encaminhava para os dois meses de atraso, já que os valores referentes a março vencem no próximo dia 7 de abril. Os direitos de imagem dos jogadores ainda seguem em aberto. Nos últimos meses, o Fluminense vinha tendo sucesso em manter em dia os salários, no máximo com pouco tempo de atraso.
O pagamento dá um ânimo a mais ao Flu, que entra em campo nesta quarta-feira pelo primeiro jogo da final do Campeonato Carioca contra o Flamengo. O jogo será às 21h40, no Maracanã. A volta é no sábado, às 18h.
Crédito: Fluminenseestavacomummêsatrasadodossalários(Foto:MailsonSantana/FluminenseFC

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