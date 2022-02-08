Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Antes de assumir, técnico troca Sub-20 do Santos pelo Athlético-PR

Wesley Carvalho tinha acordo para assumir os juniores do Peixe, mas foi convidado por Alexandre Mattos para assumir o Sub-23 do Athlético-PR...

Publicado em 08 de Fevereiro de 2022 às 19:36

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

08 fev 2022 às 19:36
O técnico Wesley Carvalho, de 47 anos, assumiu o comando do Sub-23 do Athlético-PR após convite de Alexandre Mattos. O treinador tinha um acordo com o Santos para comandar o Sub-20 do Peixe, mas foi convencido a fechar com a equipe do Paraná.Carvalho se desligou justamente do próprio Palmeiras há cerca de cinco meses após três anos como técnico da equipe de juniores. Carvalho, inclusive, comandou o elenco profissional do rival santista em 2018, no duelo vencido por 3 a 0 contra o Paraná, fora de casa. Ele substituía Roger Machado, demitido dias antes.
Em nota divulgada à época, o Palmeiras explicou que sua saída aconteceu em “comum acordo”. Ele venceu o campeonato Brasileiro de 2018, a Copa do Brasil de 2019, além de torneios estaduais, como o Paulistão e foi peça importante nas subidas de Gabriel Menino, Patrick de Paula e Danilo para o profissional.Agora, o Alvinegro Praiano deve ir ao mercado para buscar outro técnico. Elder Campos deve voltar ao cargo de auxiliar no Peixe após o vice na Copinha. Em agosto de 2015, ele chegou à base da Portuguesa Santista para comandar a categoria sub-11, mas logo em seguida assumiu o time sub-15.
As categorias de base do Santos estão em férias. O elenco ainda não tem data para a reapresentação no clube, mas a temporada no Sub-20 começa em março com o início da disputa do Brasileiro da categoria.
Crédito: WesleyCarvalhocomandouoAthlético-PRatéoanopassado(FabioMenotti/Palmeiras

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

santos
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem BBC Brasil
A histórica condenação da Lafarge, a grande empresa do setor de cimento, por fomentar o terrorismo internacional
Imagem de destaque
São Jorge: de santo 'cassado' a guerreiro que vive na Lua
Imagem de destaque
Quem foi São Jorge, padroeiro do Rio de Janeiro e da Inglaterra

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados