Ansu Fati brilha, Messi marca e Barcelona goleia Villarreal

Crédito: Josep LAGO / AFP

Em sua estreia no Campeonato Espanhol da temporada 20/21, o Barcelona venceu o Villarreal por 4 a 0. Ansu Fati, duas vezes, Lionel Messi e Pau Torres, contra, foram os autores dos gols da equipe catalã.O GAROTO RESOLVEAnsu Fati já havia ido bem na última temporada e começou ainda melhor. O espanhol marcou dois belos gols, um aos 15 e outro aos 19 minutos do primeiro tempo. Ele foi o nome do jogo.

EM CAMPO É OUTRA HISTÓRIACom problemas com a diretoria do Barcelona, Lionel Messi mostrou que em campo estará comprometido. Além de fazer uma boa partida, o argentino deixou a sua marca, de pênalti, aos 35 minutos do primeiro tempo.