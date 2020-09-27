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futebol

Ansu Fati brilha, Messi marca e Barcelona goleia Villarreal

Atacante espanhol marcou dois gols na vitória em primeira partida
pela temporada 20/21 do Campeonato Espanhol. Argentino fez de pênalti...

Publicado em 27 de Setembro de 2020 às 18:04

LanceNet

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Publicado em 

27 set 2020 às 18:04
Crédito: Josep LAGO / AFP
Em sua estreia no Campeonato Espanhol da temporada 20/21, o Barcelona venceu o Villarreal por 4 a 0. Ansu Fati, duas vezes, Lionel Messi e Pau Torres, contra, foram os autores dos gols da equipe catalã.O GAROTO RESOLVEAnsu Fati já havia ido bem na última temporada e começou ainda melhor. O espanhol marcou dois belos gols, um aos 15 e outro aos 19 minutos do primeiro tempo. Ele foi o nome do jogo.
EM CAMPO É OUTRA HISTÓRIACom problemas com a diretoria do Barcelona, Lionel Messi mostrou que em campo estará comprometido. Além de fazer uma boa partida, o argentino deixou a sua marca, de pênalti, aos 35 minutos do primeiro tempo.
RECUPERAÇÃOEmprestado pelo Barcelona na última temporada, Philippe Coutinho começou a temporada muito bem. O brasileiro fez uma grande jogada e deu a assistência no segundo gol de Ansu Fati. Ele já havia feito boas atuações nos amistosos e ganha cada vez mais chances com Koeman.

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