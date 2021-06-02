Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Anota aí! Veja datas e horários dos duelos entre Flamengo e Defensa y Justicia pela Libertadores
futebol

Anota aí! Veja datas e horários dos duelos entre Flamengo e Defensa y Justicia pela Libertadores

Rubro-Negro decidirá o confronto pelas oitavas do torneio no Maracanã, no dia 21 de julho...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

02 jun 2021 às 13:07

Publicado em 02 de Junho de 2021 às 13:07

Crédito: Staff Images/CONMEBOL
Um dia após definir os confrontos das oitavas de final da Libertadores e chaveamento, a Conmebol divulgou datas, horários e locais dos jogos. O Flamengo já tem o calendário reservado: o primeiro duelo contra o Defensa y Justicia-ARG será no dia 14 de julho (quarta-feira), às 21h30 (de Brasília), no Estádio no Norberto Tito Tomaghello, na Argentina. Já o da volta será no dia 21 do mesmo mês, também às 21h30 (de Brasília), no Maracanã.Na divulgação, foi definido ainda que ambas as partidas entre Flamengo e Defensa y Justicia serão televisionadas pelo canal fechado Fox Sports - e o LANCE! transmitirá em Tempo Real, como de praxe.
O Flamengo, líder do Grupo G, somou 12 pontos em 18 possíveis (66,7% de aproveitamento), tendo a quinta melhor campanha da fase anterior - ficou atrás de Atlético-MG (16), Palmeiras (15), Racing (14) e Barcelona-EQU (13). Por isso, decidirá o segundo jogo contra o Defensa y Justicia em casa.
+ Veja a tabela completa da Libertadores
Cabe lembrar que a chave do lado do Flamengo ainda tem os seguintes duelos: Olimpia-PAR x Internacional; Vélez Sarsfield-ARG x Barcelona-EQU; Cerro Porteño-PAR x Fluminense.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

flamengo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Justiça do Trabalho decide que motorista de aplicativo tem direitos pela CLT
Imagem de destaque
Artemis 2: a contagem regressiva para retorno de astronautas à Terra após viagem mais distante já feita por humanos
Imagem de destaque
Peregrinos percorrem mais de 80 km de Aracruz ao Convento da Penha em ato de fé

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados