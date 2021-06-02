Anota aí! Veja datas e horários dos duelos entre Flamengo e Defensa y Justicia pela Libertadores

Um dia após definir os confrontos das oitavas de final da Libertadores e chaveamento, a Conmebol divulgou datas, horários e locais dos jogos. O Flamengo já tem o calendário reservado: o primeiro duelo contra o Defensa y Justicia-ARG será no dia 14 de julho (quarta-feira), às 21h30 (de Brasília), no Estádio no Norberto Tito Tomaghello, na Argentina. Já o da volta será no dia 21 do mesmo mês, também às 21h30 (de Brasília), no Maracanã.Na divulgação, foi definido ainda que ambas as partidas entre Flamengo e Defensa y Justicia serão televisionadas pelo canal fechado Fox Sports - e o LANCE! transmitirá em Tempo Real, como de praxe.