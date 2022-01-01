Ano Novo! 17 jogadores chegam ao fim de contrato com o Botafogo na virada de 2022

O elenco do Botafogo sofreu uma drástica reduzida neste sábado, primeiro dia de 2022. Com o ano novo, 17 jogadores chegaram ao fim do contrato com o clube de General Severiano - entre atletas que retornaram aos clubes de origem após empréstimos e outros fora dos planos.+ Botafogo está perto de contratar dupla ex-Goiás: saiba as contratações, saídas e sondagens do clube

A diretoria ainda busca acordos com alguns, tendo o intuito de tê-los por mais no Estádio Nilton Santos. São os casos de Marco Antônio, Barreto e Luís Oyama - que atuaram por empréstimo junto a Bahia, Criciúma e Mirassol, respectivamente, em 2021.

Dos três, a situação que possui capítulos fixos é a de Oyama. O Botafogo enviou uma proposta de compra para o Mirassol, que recusou os números apresentados. Recentemente, o volante afirmou que a situação dependia "exclusivamente" do Alvinegro e que sua vontade é de permanecer - na prática, o clube ainda precisa se entender financeiramente com os paulistas.

Outros casos trazem à tona jogadores que já acertaram com outros clubes para a nova temporada. Casos como o de Rafael Navarro, novo jogador do Palmeiras após a 'novela da renovação' com o Alvinegro, Gilvan, com o CRB, e Ricardinho, do Paysandu.

Três jogadores que estavam fora dos planos e não tiveram muito espaço em 2021 também se despedem do clube: Diego Cavalieri, Cesinha e Barrandeguy. O goleiro, inclusive, havia feito um acordo para rescindir o vínculo com o clube em setembro, mas o contrato foi desativado nos registros da CBF e da FERJ apenas neste sábado.RETORNOSNem só de saídas vive o Botafogo neste primeiro dia de 2022. Dois jogadores retornam ao clube após passarem parte do ano passado emprestados para outras equipes. São os casos de Luiz Fernando, que defendeu o Grêmio, e Marcinho, que atuou pelo Vitória na reta final da Série B.

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O primeiro, inicialmente, está nos planos de Enderson Moreira e fará parte da pré-temporada, que se inicia na próxima segunda-feira. Por ter um alto salário, contudo, a diretoria não descarta negociá-lo se surgir uma proposta. O status de momento é que o atacante vai integrar o elenco.

O segundo, por outro lado, não tem futuro garantido no Glorioso. Apesar de ter colocado boas atuações no Vitória nos meses finais da temporada, o Botafogo não tem interesse em continuar com Marcinho e vai buscar um novo destino ao atacante, seja um novo empréstimo ou até mesmo a rescisão de contrato.

Marcelo Benevenuto e Rafael Forster, que atuaram, respectivamente, cedidos a Fortaleza e Juventude em 2021, acertaram com os clubes de forma definitiva e não têm mais vínculo com o Glorioso.JOGADORES COM O CONTRATO ENCERRADO​Cesinha - Retornou ao TACDiego CavalieriFederico BarrandeguyGilvan - Acertou com o CRBBarreto - Botafogo tem interesse na permanênciaJonathan Lemos - Acertou com o BahiaLuís Oyama - Botafogo tem interesse na permanênciaLuiz Henrique - Retornou ao Fortaleza​Marco Antônio - Botafogo tem interesse na permanência​Matheus Frizzo - Retornou ao GrêmioPedro Castro - Acertou com o Cruzeiro​PedrinhoRafael Moura​Rafael Navarro - Acertou com o Palmeiras​Ricardinho - Acertou com o PaysanduWarleyQUEM FICA?​Outros jogadores chegaram ao fim dos vínculos neste sábado, mas devem ter novos contratos publicados nos registros da CBF em breve. São os casos de Carlinhos, Daniel Borges, Douglas Borges, Kayque e Lucas Mezenga.

Carlinhos e Kayque assinaram renovações até o fim do Campeonato Carioca. Douglas Borges, por sua vez, tem a renovação de contrato por mais um ano encaminhada junto à diretoria.

Após bater metas de jogos disputados, Daniel Borges foi adquirido em definitivo junto ao Mirassol e é mais um que fica no Botafogo. O jogador vai assinar um contrato válido até dezembro de 2023 com o clube.