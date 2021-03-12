Aniversariante, Willian Arão exerce liderança e é inspiração no Flamengo

Fundamental nas últimas duas temporadas de títulos do Flamengo, Willian Arão é o aniversariante desta sexta-feira. Um dos atletas mais longevos do atual elenco, o camisa 5 superou os questionamentos e hoje, além de ter o valor reconhecido pela Nação, é um dos líderes e exemplos do Rubro-Negro.

- Servem de inspiração. Nós, jogadores, somos muito criticados. O céu e o inferno são muito próximos. Se a minha história vai ser igual a dele (Arão) eu não sei, mas eu quero muito. É um cara vencedor, ganhou muitos títulos pelo Flamengo. Se me perguntarem se quero, sim, quero muito. Vou me dedicar e lutar muito por isso - comentou Michael, que busca recuperar espaço no Fla.Contratado em 2015, vindo do Botafogo, Willian Arão conviveu com críticas em seu início, mas sempre manteve-se como uma opção importante, sendo titular muitas vezes. O ano em que menos atuou foi o de 2018, com 32 partidas. Nas demais temporadas (2015, 2016, 2017, 2019 e 2020) fez, ao menos, 57 partidas.Ao todo, o volante - que terminou a última temporada atuando na zaga - já fez 288 jogos, com 26 gols, e conquistou os seguintes títulos: Carioca (2017, 2019 e 2020), Brasileiro (2019 e 2020), Libertadores, Supercopa do Brasil e Recopa.