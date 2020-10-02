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futebol

Aniversariante Firmino completará 500 jogos como profissional neste domingo

Atacante do Liverpool e da seleção, que faz 29 anos nesta sexta, chegará à marca expressiva contra o Aston Villa, pela quarta rodada da Premier League 2020/21...

Publicado em 02 de Outubro de 2020 às 14:34

LanceNet

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Publicado em 

02 out 2020 às 14:34
Crédito: AFP
Não faltam motivos para Roberto Firmino celebrar seu grande momento no futebol. Além de comemorar seus 29 anos nesta sexta-feira, o atacante do Liverpool e da seleção brasileira completará 500 jogos como profissional no domingo, no jogo contra o Aston Villa, pela quarta rodada da Premier League. Uma carreira consolidada em poucos clubes e com muitos gols.
Em 499 partidas com as camisas de Figueirense, Hoffenheim, Liverpool e seleção, o alagoano de Maceió marcou 153 gols, o que dá uma média aproximada de um gol a cada três jogos. Pelo time de Santa Catarina, onde estreou como profissional em 2009, ainda aos 18 anos, foram 54 jogos e 13 gols. E já voava para o futebol europeu no ano seguinte.
As portas da Europa foram abertas para Firmino pelo Hoffenheim, da Alemanha. Em quatro temporadas e meia por lá, marcou 49 gols em 153 partidas, o que chamou a atenção do Liverpool, da Inglaterra. Chegou à terra dos Beatles em 2015 e já contabiliza 248 jogos e 78 gols pelos Reds. Na temporada passada, a consagração, com os títulos da Liga dos Campeões, do Mundial de Clubes e da Premier League.Os números se completam com as 44 atuações com a camisa amarelinha, com a qual fez outros 13 gols. Sua primeira convocação se deu em novembro de 2014, ainda com o técnico Dunga, na vitória de 4 a 0 sobre a Turquia - no amistoso, ele substituiu Luiz Adriano no segundo tempo.
Tite assumiu o comando em 2016 e já relacionava Firmino na sua segunda convocação, para os jogos contra Bolívia e Venezuela pelas Eliminatórias da Copa de 2018 - contra os bolivianos, deixou sua marca na goleada por 5 a 0, em Natal (RN).
- Só tenho que agradecer a Deus por essa linda trajetória. Sou muito grato também a meus pais e à minha esposa por ter chegado aonde cheguei. Tudo que faço é por eles e por minhas filhas. Essa base foi fundamental, não construí tudo isso sozinho. Sempre quis ser jogador, e esse sonho começou lá atrás, ainda em Maceió. Mas nada foi fácil. Saí ainda garoto de casa, e da minha terra natal, para buscar essa realização. E já são mais de dez anos como profissional e 500 jogos. Que venha muito mais. Fico feliz por tudo que conquistei - desabafou Firmino.

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