Aniversariante da semana, Gabriel Teixeira fala sobre o Fluminense: 'Tenho um carinho enorme'

Crédito: Gabriel Teixeira completou 20 anos na última quinta-feira. (Mailson Santana / Fluminense

Se preparando para viajar para Volta Redonda e jogar contra o Macaé, na próxima terça-feira, às 21h35, o Fluminense aproveitou para divulgar uma entrevista com o jovem atacante Gabriel Teixeira. Destaque do Tricolor na atual temporada, o jogador, que completou 20 anos na última quinta-feira, foi quem mais atuou pelo Flu no Carioca, uma vez que disputou todas as sete partidas. Com sete anos de clube, Gabriel fez questão de falar sobre o carinho que sente pelo time e as expectativas para 2021.

> Simule os próximos jogos do Fluminense no Campeonato Carioca- Feliz por estar fazendo mais um ano de vida, ainda mais no Fluminense que me criou. Já são sete anos jogando aqui, e eu sempre pensei em fazer parte desse elenco. Por ser o clube que me criou, eu tenho um carinho enorme.

- A felicidade é por estar completando este ano de vida no clube. Espero poder ajudar muito na temporada, na Libertadores e crescer na minha caminhada no Fluminense - completou o jovem.

Gabriel fez parte do grupo de jogadores da base que começou jogando o Carioca pelo Flu, antes do retorno dos profissionais, na derrota por 3 a 2 para o Volta Redonda. Embora ainda não tenha marcado ou dado alguma assistência, o jovem vem se destacando, principalmente pela personalidade em campo.

Em levantamento feito pelo LANCE!, o atacante apareceu como o atleta do Flu que mais finalizou no Carioca, terceiro que mais cruzou e desarmou na equipe, além de ter sido quem mais interceptou jogadas pelo time de Roger Machado.