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futebol

Aniversariante da semana, Gabriel Teixeira fala sobre o Fluminense: 'Tenho um carinho enorme'

Destaque do Tricolor no Campeonato Carioca, Gabriel Teixeira completou 20 anos na última quinta-feira...

Publicado em 03 de Abril de 2021 às 14:58

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

03 abr 2021 às 14:58
Crédito: Gabriel Teixeira completou 20 anos na última quinta-feira. (Mailson Santana / Fluminense
Se preparando para viajar para Volta Redonda e jogar contra o Macaé, na próxima terça-feira, às 21h35, o Fluminense aproveitou para divulgar uma entrevista com o jovem atacante Gabriel Teixeira. Destaque do Tricolor na atual temporada, o jogador, que completou 20 anos na última quinta-feira, foi quem mais atuou pelo Flu no Carioca, uma vez que disputou todas as sete partidas. Com sete anos de clube, Gabriel fez questão de falar sobre o carinho que sente pelo time e as expectativas para 2021.
> Simule os próximos jogos do Fluminense no Campeonato Carioca- Feliz por estar fazendo mais um ano de vida, ainda mais no Fluminense que me criou. Já são sete anos jogando aqui, e eu sempre pensei em fazer parte desse elenco. Por ser o clube que me criou, eu tenho um carinho enorme.
- A felicidade é por estar completando este ano de vida no clube. Espero poder ajudar muito na temporada, na Libertadores e crescer na minha caminhada no Fluminense - completou o jovem.
Gabriel fez parte do grupo de jogadores da base que começou jogando o Carioca pelo Flu, antes do retorno dos profissionais, na derrota por 3 a 2 para o Volta Redonda. Embora ainda não tenha marcado ou dado alguma assistência, o jovem vem se destacando, principalmente pela personalidade em campo.
Em levantamento feito pelo LANCE!, o atacante apareceu como o atleta do Flu que mais finalizou no Carioca, terceiro que mais cruzou e desarmou na equipe, além de ter sido quem mais interceptou jogadas pelo time de Roger Machado.
Camisa 10 no sub-20 do Tricolor, e com passagem pela equipe sub-23, Gabriel Teixeira também brilhou em outras categorias da base do Flu. Pelo sub-17, o jogador já conquistou o Campeonato Carioca de 2018. Com contrato renovado em dezembro até 2023, no início de março, o atacante assinou um novo vínculo até o fim de 2024.

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