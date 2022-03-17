Ângelo tem lesão muscular e está fora do jogo do Santos contra o Água Santa

O atacante Ângelo sentiu dores na coxa direita durante a partida diante da Ferroviária, na quarta-feira, em Araraquara, e passou por uma ressonância magnética na manhã desta quinta. O exame apontou uma lesão no músculo bíceps femoral. O atleta já iniciou tratamento no departamento médico do clube e está fora do jogo deste sábado, contra o Água Santa, na Vila Belmiro, pela última rodada do Paulistão.Ângelo começou a partida contra a Ferroviária no banco de reservas. Lucas Braga deve ser mantido na equipe pelo técnico Fabián Bustos na partida de sábado.O Santos precisa ao menos de um empate contra o Água Santa para não correr risco de rebaixamento para a Série A-2. Se vencer o jogo, o Peixe ainda pode se classificar para as quartas de final. Para isso, precisaria torcer por um tropeço do Santo André diante da Inter de Limeira.