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Ângelo tem lesão muscular e está fora do jogo do Santos contra o Água Santa

Atacante passou por ressonância e exame mostrou lesão no músculo bíceps femural...
LanceNet

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Publicado em 

17 mar 2022 às 15:41

Publicado em 17 de Março de 2022 às 15:41

O atacante Ângelo sentiu dores na coxa direita durante a partida diante da Ferroviária, na quarta-feira, em Araraquara, e passou por uma ressonância magnética na manhã desta quinta. O exame apontou uma lesão no músculo bíceps femoral. O atleta já iniciou tratamento no departamento médico do clube e está fora do jogo deste sábado, contra o Água Santa, na Vila Belmiro, pela última rodada do Paulistão.Ângelo começou a partida contra a Ferroviária no banco de reservas. Lucas Braga deve ser mantido na equipe pelo técnico Fabián Bustos na partida de sábado.O Santos precisa ao menos de um empate contra o Água Santa para não correr risco de rebaixamento para a Série A-2. Se vencer o jogo, o Peixe ainda pode se classificar para as quartas de final. Para isso, precisaria torcer por um tropeço do Santo André diante da Inter de Limeira.
Crédito: ÂngelovaidesfalcaroSantosnadecisãocontraoÁguaSanta(Foto:IvanStorti/SantosFC

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