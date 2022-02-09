Ângelo revela treinos de finalização e torce por primeiro gol na Vila

Um dos destaques do Santos neste início da temporada 2022, o garoto Ângelo, de 17 anos, tem se mostrado cada vez mais à vontade na equipe principal do técnico Fábio Carille. Ele vem sendo titular nos últimos jogos e chamado atenção após boas atuações em parceria com Marcos Leonardo.No último jogo, diante do Guarani, na tarde do domingo (6), o novo camisa 11 do Alvinegro Praiano quase marcou um golaço a partir de jogada individual, parando em grande defesa do goleiro adversário. Ângelo se mostra ansioso para o primeiro gol na Vila Belmiro, o que ainda não aconteceu.

- Eu venho treinando muito essa jogada de cortar para o meio e arrastar, só que quando eu arrastei, o Léo (Marcos Leonardo) fez o movimento de facão, acabou abrindo espaço para mim e eu consegui passar no meio dos três jogadores, mas infelizmente não consegui concluir em gol. Eu treino muita finalização com a perna esquerda, com a perna direita, mas creio que esse gol vai sair logo logo e ainda vou poder comemorar o bastante - disse.- Com certeza, a Vila Belmiro é um palco especial para mim. É o estádio onde me sinto muito feliz, a minha segunda casa. Espero fazer esse gol o mais rápido possível, dar alegria à torcida e ajudar o Santos - completou.

Com Marinho no passado, Ângelo deve ganhar mais oportunidades no time titular. Recentemente, o Peixe acertou a renovação de contrato com a joia até o final de dezembro de 2024, com opção de renovação bilateral por mais dois anos.

Ângelo é natural de Brasília e chegou nas categorias de base do Santos com apenas 10 anos. Estreou com a camisa do Peixe em 25 de outubro de 2020, na partida contra o Fluminense, fora de casa. Tem 54 jogos na equipe profissional. Ele foi campeão sul-americano com a Seleção Brasileira Sub-15, em 2019.