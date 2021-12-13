Ângelo rasga elogios para promessa boliviana do Santos: "Fenômeno"

Ângelo encheu de moral seu companheiro boliviano Miguel Terceros, de 17 anos. O jogador fez uma grande competição pelo Paulista Cup Sub-16 e segue em alta na equipe santista. A Paulista Cup permite a utilização de dois jogadores nascidos em 2004 por clube."Sobre o Miguel sou suspeito para falar. Joguei junto e contra, na seleção, e ele é fantástico. Tem potencial incrível, futuro brilhante. Quando jogamos no sub-15, era meia-atacante, perto do centroavante e caindo para as pontas. Agora está mais de ponta. Ele é fantástico", disse Ângelo ao programa Esporte por Esporte, da TV Santa Cecília."Jogamos contra a Bolívia no Sul-Americano e o Kaiky falava para o lateral dar no meio dele (risos). Miguel é um fenômeno e espero poder jogar com ele no profissional", completou.
Miguel completa 18 anos em abril de 2022. Só então ele poderá assinar um contrato profissional com o Santos e participar de competições oficiais (A Fifa proíbe transferências internacionais de menores de 18 anos). O garoto já foi convocado para a Seleção da Bolívia para a disputa das Eliminatórias para a Copa do Mundo.