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futebol

Ângelo rasga elogios para promessa boliviana do Santos: "Fenômeno"

Raio do Peixe se derreteu pelo companheiro de clube, que vem brilhando na base, e projetou futuro nos profissionais do Alvinegro Praiano...
LanceNet

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Publicado em 

13 dez 2021 às 09:00

Publicado em 13 de Dezembro de 2021 às 09:00

Ângelo encheu de moral seu companheiro boliviano Miguel Terceros, de 17 anos. O jogador fez uma grande competição pelo Paulista Cup Sub-16 e segue em alta na equipe santista. A Paulista Cup permite a utilização de dois jogadores nascidos em 2004 por clube."Sobre o Miguel sou suspeito para falar. Joguei junto e contra, na seleção, e ele é fantástico. Tem potencial incrível, futuro brilhante. Quando jogamos no sub-15, era meia-atacante, perto do centroavante e caindo para as pontas. Agora está mais de ponta. Ele é fantástico", disse Ângelo ao programa Esporte por Esporte, da TV Santa Cecília."Jogamos contra a Bolívia no Sul-Americano e o Kaiky falava para o lateral dar no meio dele (risos). Miguel é um fenômeno e espero poder jogar com ele no profissional", completou.
Miguel completa 18 anos em abril de 2022. Só então ele poderá assinar um contrato profissional com o Santos e participar de competições oficiais (A Fifa proíbe transferências internacionais de menores de 18 anos). O garoto já foi convocado para a Seleção da Bolívia para a disputa das Eliminatórias para a Copa do Mundo.
Crédito: BolivianoMigueléconsideradoumnovoraiodabasesantista(IvanStorti/SantosFC

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